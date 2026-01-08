Bari, no al centro raccolta rifiuti a Japigia. Il sindaco: “Avvieremo riflessione”

Scontro acceso nella serata a Japigia dove si è tenuta un’assemblea, alla quale hanno preso parte sindaco, cittadini, referente Amiu e giunta, sul tema del centro raccolta rifiuti. Resta netto il no da parte dei residenti che insistono sul progetto dell’area verde nell’ambito di Costa Sud, motivo che ha portato il sindaco, Vito Leccese, ad aprirsi alla possibilità di rivedere il progetto.

“Sono molto soddisfatto dell’incontro con i cittadini di via Papalia- ha dichiarato Leccese – mi ha offerto l’opportunità di ascoltare direttamente richieste e perplessità legate alla realizzazione di un centro di raccolta in quell’area. Sulla base delle istanze emerse, avvieremo un’attenta riflessione e procederemo con tutti gli opportuni approfondimenti tecnici con i nostri uffici. Da parte mia c’è la massima volontà di mantenere un rapporto di fiducia e ascolto costante con i cittadini”, ha concluso.

Sul tema è intervenuta anche la Lega Bari, in particolare Giuseppe Carrieri e Livio Sisto. “Riteniamo assolutamente condivisibili le argomentazioni sviluppate dai tantissimi Cittadini ieri accorsi all’ assemblea pubblica tenutasi per esaminare il tema del nuovo centro raccolta rifiuti a Japigia – scrivono – è emersa l’assoluta irragionevolezza del posizionamento su via Papalia di questo articolato centro di raccolta rifiuti –pur differenziati- in area adiacente il supermercato COOP. Ciò, stante l’estrema vicinanza alle abitazioni e stanti gli indubitabili riflessi negativi sulla vita quotidiana dei residenti della zona, anche conseguenti al traffico veicolare “pesante” che il centro potrà comportare. Negatività più che sufficienti a ritenere l’individuazione di detta area totalmente sballata, indipendentemente da ogni ulteriore considerazione circa le diverse previsioni –per la zona- del progetto Costa Sud. Con apposita interpellanza urgente abbiamo quindi formalmente chiesto al Sindaco un diverso posizionamento della infrastruttura in questione; magari recuperando un’area degradata del quartiere meno prossima alle abitazioni e più agevole per il deflusso del traffico (come quella ove insiste da troppi anni un campo rom). Nell’occasione, abbiamo formalmente sollecitato il Sindaco a voler assolutamente monitorare, riconsiderare e razionalizzare i costi dell’installando centro raccolta rifiuti, in ragione degli esorbitanti importi preventivati e finanziati (circa 1.353.000,00); e stante peraltro l’inserimento di opere (centro ludico) del tutto estranee alle finalità della infrastruttur. Infine, abbiamo rappresentato al Sindaco l’assoluta urgenza di avviare nella zona/quartiere Japigia la raccolta porta a porta dei Rsu, con immediata eliminazione dei cassonetti stradali. Un servizio che si impone e i cui ritardi sono intollerabili, attesa peraltro l’adeguata configurazione urbanistica del quartiere”, concludono.