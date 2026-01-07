MERCOLEDì, 07 GENNAIO 2026
Cabtutela.it
86,321 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,321 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Meteo, allerta gialla in Puglia: ancora pioggia e temporali. In arrivo anche la neve

A partire dalle 20

Pubblicato da: redazione | Mer, 7 Gennaio 2026 - 16:16
foto facebook
  • 50 sec

Allerta gialla per maltempo in Puglia, è quanto previsto dall’ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile. In particolare, a partire dalle 20 di questa sera e per le successive 18 ore sono in arrivo precipitazioni: nella giornata odierna da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati su Puglia garganica settentrionale; nella giornata di domani, precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, su Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Nevicate: al di sopra del 1000 m, in calo fino a 600-700 m sui settori settentrionali della regione, con apporti al suolo generalmente deboli.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cronaca

Atti vandalici in un locale di...

Un inizio d’anno difficile per la Taverna Caprese, locale sito in...
- 7 Gennaio 2026
Scuola e Università

Bari, servizio mensa: apertura dell’ultima finestra...

La ripartizione Politiche educative e giovanili rende noto che e sino...
- 7 Gennaio 2026
Attualità

Maltempo, due voli dirottati a Brindisi:...

Disagi nella notte per decine di passeggeri diretti a Tirana. Due...
- 7 Gennaio 2026
Dalla città

Calo delle temperature a Bari, il...

Con l’arrivo del freddo intenso e il peggioramento delle condizioni meteo,...
- 7 Gennaio 2026