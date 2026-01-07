Allerta gialla per maltempo in Puglia, è quanto previsto dall’ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile. In particolare, a partire dalle 20 di questa sera e per le successive 18 ore sono in arrivo precipitazioni: nella giornata odierna da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati su Puglia garganica settentrionale; nella giornata di domani, precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, su Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Nevicate: al di sopra del 1000 m, in calo fino a 600-700 m sui settori settentrionali della regione, con apporti al suolo generalmente deboli.
Meteo, allerta gialla in Puglia: ancora pioggia e temporali. In arrivo anche la neve
