MERCOLEDì, 07 GENNAIO 2026
Cabtutela.it
86,321 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,321 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Maltempo, due voli dirottati a Brindisi: passeggeri trasferiti in traghetto verso l’Albania

Disagi nella notte per decine di passeggeri diretti a Tirana

Pubblicato da: redazione | Mer, 7 Gennaio 2026 - 15:38
foto Aeroporti di Puglia
  • 25 sec

Disagi nella notte per decine di passeggeri diretti a Tirana. Due voli della compagnia WizzAir, partiti da Bergamo e Bologna, sono stati dirottati sull’aeroporto di Brindisi a causa delle avverse condizioni meteo che hanno impedito l’atterraggio in Albania. Aeroporti di Puglia ha fatto sapere che, a partire dal primo pomeriggio, i viaggiatori sono stati accompagnati al porto di Brindisi per l’imbarco su un traghetto predisposto con collegamento speciale verso Valona, da dove potranno poi raggiungere Tirana.

Nelle ore successive al dirottamento non sono mancati momenti di tensione. Alcuni passeggeri hanno occupato parte del piazzale di sosta degli aeromobili in segno di protesta. Sul posto sono intervenute le Forze dell’Ordine, che hanno riportato la situazione alla normalità e supportato il personale aeroportuale. Aeroporti di Puglia ha sottolineato come l’assistenza ai passeggeri sia stata garantita sin dall’inizio, in un contesto reso complesso da circostanze indipendenti dalla gestione dello scalo. Nonostante i disagi, l’aeroporto di Brindisi è rimasto operativo: nessun volo è stato cancellato o ha registrato ritardi.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cronaca

Atti vandalici in un locale di...

Un inizio d’anno difficile per la Taverna Caprese, locale sito in...
- 7 Gennaio 2026
Scuola e Università

Bari, servizio mensa: apertura dell’ultima finestra...

La ripartizione Politiche educative e giovanili rende noto che e sino...
- 7 Gennaio 2026
Attualità

Maltempo, due voli dirottati a Brindisi:...

Disagi nella notte per decine di passeggeri diretti a Tirana. Due...
- 7 Gennaio 2026
Dalla città

Calo delle temperature a Bari, il...

Con l’arrivo del freddo intenso e il peggioramento delle condizioni meteo,...
- 7 Gennaio 2026