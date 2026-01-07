Maltempo, due voli dirottati a Brindisi: passeggeri trasferiti in traghetto verso l’Albania

Disagi nella notte per decine di passeggeri diretti a Tirana. Due voli della compagnia WizzAir, partiti da Bergamo e Bologna, sono stati dirottati sull’aeroporto di Brindisi a causa delle avverse condizioni meteo che hanno impedito l’atterraggio in Albania. Aeroporti di Puglia ha fatto sapere che, a partire dal primo pomeriggio, i viaggiatori sono stati accompagnati al porto di Brindisi per l’imbarco su un traghetto predisposto con collegamento speciale verso Valona, da dove potranno poi raggiungere Tirana.

Nelle ore successive al dirottamento non sono mancati momenti di tensione. Alcuni passeggeri hanno occupato parte del piazzale di sosta degli aeromobili in segno di protesta. Sul posto sono intervenute le Forze dell’Ordine, che hanno riportato la situazione alla normalità e supportato il personale aeroportuale. Aeroporti di Puglia ha sottolineato come l’assistenza ai passeggeri sia stata garantita sin dall’inizio, in un contesto reso complesso da circostanze indipendenti dalla gestione dello scalo. Nonostante i disagi, l’aeroporto di Brindisi è rimasto operativo: nessun volo è stato cancellato o ha registrato ritardi.