Prime nevicate sul Nord della Puglia, scuole chiuse nel Foggiano

Segnalazioni anche dalla provincia di Bari, con fiocchi di neve a Corato

Pubblicato da: redazione | Gio, 8 Gennaio 2026 - 09:58
Foto Facebook MeteoPuglia in Foto
  • 57 sec

Una nevicata diffusa ha interessato nella notte il nord della Puglia, imbiancando vaste aree dei Monti Dauni, del Gargano e dell’entroterra della provincia di Barletta-Andria-Trani. La neve è caduta in modo abbondante soprattutto nelle zone più alte, regalando un manto bianco a Castel del Monte e nei centri di Minervino Murge e Spinazzola. Si tratta della prima nevicata della stagione.

Nel Foggiano, già dalla tarda serata di ieri, diversi sindaci hanno firmato ordinanze di chiusura delle scuole per la giornata odierna. I provvedimenti hanno riguardato numerosi comuni dei Monti Dauni, tra cui Monteleone di Puglia, Panni, Accadia, Sant’Agata di Puglia e Faeto, con l’obiettivo di garantire la sicurezza di studenti, famiglie e personale scolastico in attesa di un miglioramento delle condizioni meteo.

Scuole chiuse anche sul Gargano. A Monte Sant’Angelo, dove sono caduti circa dieci centimetri di neve, il sindaco ha disposto anche la chiusura del cimitero comunale, del centro di raccolta dei rifiuti e delle aree verdi. Analoga decisione è stata adottata a San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo.

Sul fronte della viabilità, non si registrano criticità rilevanti. Qualche disagio si è verificato lungo la strada provinciale 48, nel tratto tra San Nicandro Garganico e San Marco in Lamis, dove la Protezione civile è intervenuta per rimuovere alcuni alberi caduti sulla carreggiata. In provincia di Bari, fiocchi di neve sono stati segnalati anche a Corato, senza particolari conseguenze.

Foto Facebook MeteoPuglia in Foto

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
