Santo Spirito: due anni senza giostrine per i bambini del plesso Arcobaleno

A Bari, la situazione del plesso scolastico Arcobaleno di Santo Spirito torna sotto i riflettori. Da ormai due anni, infatti, gli alunni non possono utilizzare le giostrine esterne, un problema che limita fortemente le attività all’aperto e la possibilità di svolgere momenti di gioco e apprendimento fondamentale per i più piccoli.

A sollevare il tema è il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, che ha inviato una lettera agli assessori comunali competenti e ai dirigenti dei settori coinvolti, chiedend﻿o un intervento immediato per consentire la piena fruibilità dell’area. «Si tratta di una condizione che priva i piccoli di uno spazio educativo e ricreativo fondamentale e che richiede un riscontro concreto», si legge nel documento.

La lettera, firmata dalla consigliera comunale Laura De Marzo, evidenzia come la responsabilità del ripristino ricada su più settori, dall’educazione all’ambiente, fino alla cura dei parchi e degli immobili comunali. «Confido nella collaborazione di tutti i destinatari della presente, ciascuno per le proprie competenze, affinché si possa definire in modo coordinato l’intervento necessario al ripristino dell’area e alla posa del pavimento antitrauma», sottolinea la consigliera.

Il sollecito mette in luce l’urgenza della situazione, non solo per la sicurezza dei bambini, ma anche per garantire la piena funzionalità di un servizio pubblico essenziale. La richiesta è chiara: «Considerata la durata del disagio e la natura dell’utenza interessata, si chiede cortesemente di voler procedere con urgenza alle opportune verifiche e determinazioni».

Al momento non è ancora noto quando gli interventi partiranno, ma il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia insiste affinché le giostrine tornino disponibili il prima possibile, restituendo ai piccoli di Santo Spirito uno spazio educativo e ricreativo a lungo atteso.﻿﻿