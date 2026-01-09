Calciomercato Bari, ufficiale l’arrivo di due giovani dall’Inter

Il Bari guarda al futuro e lo fa puntando su due giovani di grande prospettiva cresciuti in uno dei vivai più prestigiosi d’Europa. Dall’Inter arrivano in biancorosso Giacomo Stabile e Giacomo De Pieri, due profili diversi per ruolo e caratteristiche, ma accomunati da un percorso già significativo nonostante la giovane età.

Stabile, difensore classe 2005 nato a Milano, approda in Puglia con la formula del prestito fino a giugno e sarà immediatamente a disposizione di mister Vivarini. Cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, ha spesso respirato l’aria della prima squadra nella stagione dei successi tra campionato e Supercoppa. Il salto tra i professionisti lo ha compiuto lo scorso anno in Lega Pro con l’Alcione, collezionando 26 presenze, prima di proseguire il suo percorso di crescita nella prima parte dell’attuale stagione alla Juve Stabia, dove ha trovato continuità e minutaggio. Nel suo curriculum c’è anche l’esperienza con la maglia azzurra: dopo l’Under 19, oggi fa parte del gruppo dell’Under 20 guidato da Carmine Nunziata. A Bari indosserà la maglia numero 37.

Insieme a lui arriva anche Giacomo De Pieri, classe 2006, veneto di Casale sul Sile, considerato uno dei talenti più brillanti dell’ultima Primavera dell’Inter. Il suo trasferimento in biancorosso è stato definito con un prestito fino a giugno 2026. Fantasista dotato di tecnica e visione di gioco, De Pieri è stato protagonista nella cavalcata che ha portato i nerazzurri alla vittoria del campionato Primavera 2024-2025, chiuso con numeri importanti tra presenze, gol e assist. Non solo settore giovanile: il suo nome è finito presto sui taccuini anche per l’esordio in Champions League, quando è subentrato a Lautaro Martínez nella sfida dei gironi contro il Monaco.

Anche per lui, come per Stabile, la Juve Stabia ha rappresentato il primo banco di prova tra i professionisti, impreziosito dal primo gol in carriera. De Pieri vestirà la maglia numero 49 e si unirà subito al gruppo biancorosso. Il suo percorso in nazionale parla chiaro: ha attraversato tutte le selezioni giovanili, dall’Under 16 all’Under 19, ed è oggi nel giro dell’Under 20. (Foto Ssc Bari) ﻿