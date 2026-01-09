VENERDì, 09 GENNAIO 2026
Alloggi popolari a Bari, al Comune 60mila euro per il recupero di tre case sfitte

Finanziamento regionale per interventi urgenti di manutenzione straordinaria

Pubblicato da: redazione | Ven, 9 Gennaio 2026 - 16:28
Abitazioni, case, periferie urbane
  • 43 sec

Il Comune di Bari ottiene 60mila euro dalla Regione Puglia per il recupero di tre alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) attualmente sfitti. Il finanziamento arriva in seguito all’ammissione della candidatura comunale all’avviso regionale dedicato agli interventi urgenti di manutenzione straordinaria sugli alloggi ERP non assegnati.

La Regione ha approvato l’elenco delle istanze ammissibili, riconoscendo al Comune di Bari l’importo massimo previsto dal bando. Le risorse saranno destinate a lavori necessari a superare le attuali condizioni di degrado funzionale delle abitazioni, con l’obiettivo di renderle nuovamente agibili e disponibili per l’assegnazione alle famiglie in graduatoria.

“È un risultato importante – ha dichiarato l’assessore ai Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale con delega al Patrimonio, Nicola Grasso – perché consente di passare rapidamente dalla fase di candidatura a quella operativa. Potremo intervenire su tre alloggi oggi inutilizzati, restituendoli alla loro funzione sociale e rispondendo in modo più efficace al bisogno abitativo”.

L’intervento si inserisce nel più ampio impegno dell’amministrazione comunale volto al recupero e alla valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, considerato una leva centrale per affrontare l’emergenza abitativa in città. I lavori dovranno essere completati entro nove mesi dalla concessione del contributo, come previsto dall’avviso regionale.

Foto repertorio

