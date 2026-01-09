Brt a Bari, la Regione finanzia la linea blu-bis: oltre 4 milioni per l’estensione verso San Girolamo

La Regione Puglia ha ammesso a finanziamento il progetto del Comune di Bari per la realizzazione della Linea Blu-bis del Bus Rapid Transit, destinando 4.671.697 euro a valere sul PR Puglia FESR 2021-2027. Il nuovo tracciato si inserisce nel sistema BRT già in fase di realizzazione e punta ad ampliare la rete del trasporto pubblico urbano con un collegamento strategico verso la zona nord-ovest della città.

La Blu-bis avrà caratteristiche analoghe alle altre linee portanti del BRT e si svilupperà per circa 4,4 chilometri, collegando il capolinea di Maratona, nei pressi della Fiera del Levante, con il futuro capolinea Lamasinata, nel quartiere Fesca-San Girolamo. Quest’ultimo è destinato a diventare un nodo di scambio intermodale, grazie alla realizzazione di un parcheggio di circa 1.500 posti auto, a due stazioni ferroviarie e a un terminal per autobus extraurbani.

Secondo quanto spiegato dall’assessore comunale alla Cura del Territorio Domenico Scaramuzzi, il finanziamento consente di portare il BRT fino a San Girolamo e di rafforzare l’integrazione tra trasporto su gomma e su ferro, con benefici in termini di mobilità sostenibile e riduzione delle emissioni. L’assessore ha inoltre annunciato che, parallelamente alla progettazione delle estensioni, i lavori sulle linee già finanziate procedono “a ritmo sostenuto” e che è previsto a breve il raddoppio delle squadre operative sui cantieri.

Sul fronte dei lavori in corso, a Japigia gli interventi hanno già interessato l’area del futuro capolinea, il ponte di via Omodeo e alcune intersezioni semaforiche; da lunedì il cantiere si sposterà su via Paolo Aquilino. Nel quartiere Libertà, invece, sono in fase di completamento le lavorazioni sul sottopasso Giuseppe Filippo, con l’obiettivo di riaprire progressivamente le corsie al traffico nel giro di pochi giorni, condizioni meteo permettendo. Avviati anche gli interventi sul lungomare Vittorio Veneto, nel tratto compreso tra via Orlando e via Brigata Regina.

Per consentire l’esecuzione dei lavori su via Aquilino, è stata inoltre firmata una nuova ordinanza che prevede, dal 12 gennaio al 12 marzo 2026, modifiche temporanee alla viabilità, tra cui l’istituzione del senso unico di marcia e il divieto di fermata su alcuni tratti.

La Linea Blu-bis è concepita per servire l’area nord-occidentale della città: circa il 78% del percorso sarà in sede riservata, il resto in sede promiscua. Il progetto prevede la realizzazione di due capolinea, l’adeguamento di quattro intersezioni semaforizzate, l’installazione di varchi di controllo, un’infrastruttura di ricarica e l’acquisto di due autobus elettrici snodati da 18 metri.