Bari, la denuncia dei consiglieri: “Decadente e trascurato il Palazzo del Comune”

"E' un palazzo storico e va tutelato"

Pubblicato da: redazione | Sab, 10 Gennaio 2026 - 12:46
WhatsApp Image 2026-01-10 at 11.59.17
  • 21 sec

I consiglieri comunali della Lega, Giuseppe Carrieri e Livio Sisto, hanno mandato una nota al sindaco Vito Leccese denunciando le condizioni di degrado in cui versa il palazzo del Comune.
“Abbiamo sollecitato il sindaco – fanno sapere Carrieri e Sisto – a occuparsi della sede principale del Comune di Bari. In tutte le Città Europee un vero e proprio biglietto da visita della comunità, spesso aperto anche a turisti e visitatori. Oggi Palazzo della Città appare quasi decadente; molto trascurato; vecchio, non antico. Eppure è un palazzo storico tutelato che dovrebbe essere scintillante e attraente. Inoltre abbiamo chiesto che la bandiera della Città sia sempre esposta sul prospetto principale (come avviene in tutti i Comuni Italiani) e che manifesti e striscioni non istituzionali siano rimossi immediatamente. La casa dei Baresi più rappresentativa e più istituzionale, deve anche nell’aspetto distinguersi (nel bene) rispetto a come è oggi ridotta. È uno degli immobili più prestigiosi di Bari, che non merita questa disattenzione e l’attuale stato di parziale degrado”.

