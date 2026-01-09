VENERDì, 09 GENNAIO 2026
Cabtutela.it
86,359 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,359 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, chiuso il chiosco in piazza Risorgimento al Libertà: scattano i sigilli della Polizia locale

Diverse le polemiche negli scorsi mesi

Pubblicato da: redazione | Ven, 9 Gennaio 2026 - 14:10
polizia locale
  • 27 sec

Sono stati apposti nella serata di ieri i sigilli all’attività commerciale svolta all’interno del chiosco di piazza Risorgimento, nel quartiere Libertà. Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti del settore Annona della Polizia locale a seguito della cessazione del titolo concessorio, scaduto lo scorso 31 dicembre.

Alla base della chiusura anche una serie di violazioni ritenute gravi e reiterate, tra cui la somministrazione di cibi e bevande non previste dall’accordo stipulato con l’amministrazione comunale. Proprio queste irregolarità avevano già portato, agli inizi del mese scorso, all’adozione di un primo provvedimento di chiusura da parte del Comune, scaturito da una segnalazione dettagliata del settore Annona.

Nonostante ciò, l’attività aveva potuto proseguire temporaneamente dopo che il gestore aveva presentato ricorso al Tar Puglia, ottenendo un giudizio favorevole che aveva consentito la riapertura in attesa della definizione della vicenda amministrativa. Con la scadenza definitiva della concessione e il venir meno dei presupposti autorizzativi, è ora scattata la chiusura dell’esercizio. Diverse le polemiche nelle scorse settimane, moltissimi residenti avevano denunciato problematiche relative allo stesso.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città , Primo Piano

Brt a Bari, la Regione finanzia...

La Regione Puglia ha ammesso a finanziamento il progetto del Comune...
- 9 Gennaio 2026
Musica

Artisti o personaggi? Quando la musica...

Oggi un artista può non avere una grande voce, ma non...
- 9 Gennaio 2026
Primo Piano

Bari, chiuso il chiosco in piazza...

Sono stati apposti nella serata di ieri i sigilli all’attività commerciale...
- 9 Gennaio 2026
Scuola e Università

Uniba, insediati il nuovo direttore generale...

Il 7 gennaio si è insediato il nuovo Direttore Generale dell'Università...
- 9 Gennaio 2026