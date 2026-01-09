VENERDì, 09 GENNAIO 2026
Cabtutela.it
86,369 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,369 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Mafia e politica a Bari, chieste 24 condanne: pene fino a 20 anni

Nell'ambito del processo "Codice Interno"

Pubblicato da: redazione | Ven, 9 Gennaio 2026 - 17:04
tribunale avvocati giudice
  • 2 min

La Direzione distrettuale antimafia di Bari ha chiesto 24 condanne e un’assoluzione al termine della requisitoria nel processo stralcio con rito abbreviato dell’inchiesta “Codice Interno”, che ha acceso i riflettori sui presunti accordi tra mafia, politica e imprenditoria nel capoluogo pugliese.

La richiesta è stata formulata dai pm della Direzione distrettuale antimafia di Bari al termine dell’udienza odierna. L’indagine aveva già portato, lo scorso settembre, alla condanna in primo grado a nove anni di reclusione dell’ex consigliere regionale pugliese Giacomo Olivieri, ritenuto responsabile di scambio elettorale politico-mafioso ed estorsione. Secondo l’accusa, Olivieri avrebbe raccolto voti a pagamento da tre clan baresi per favorire l’elezione della moglie, Maria Carmen Lorusso, al Consiglio comunale.

Nel procedimento attuale la pubblica accusa ha chiesto pene comprese tra sei mesi e 20 anni di reclusione per una pluralità di reati contestati a vario titolo, tra cui associazione mafiosa, spaccio di stupefacenti, tentato omicidio, detenzione di armi, turbativa d’asta ed estorsioni. La richiesta più alta, pari a 20 anni, riguarda Antonio Busco. Diciotto anni sono stati chiesti per Riccardo Campanale e per Giovanni Palermiti, indicato come uno dei boss del rione Japigia di Bari. Chieste inoltre pene di 15 anni e sei mesi per Radames Parisi (classe 1984), 13 anni e quattro mesi per Filippo Mineccia e Giuseppe Signorile, e quattro anni per Tommaso “Tommy” Parisi, figlio del boss Savinuccio e cantante neomelodico. Tra le parti civili ammesse nel processo figura il Comune di Bari. La prossima udienza è stata fissata per la discussione delle difese e le eventuali repliche.

Foto repertorio

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cultura

Bari, al Piccinni la rassegna “Presente!...

Prosegue al Teatro Piccinni di Bari la rassegna domenicale “Presente! Storie...
- 9 Gennaio 2026
Cronaca

Peculato sui tributi, tribunale Bari condanna...

Due anni e dieci mesi di reclusione per peculato e una...
- 9 Gennaio 2026
Politica

Regionali in Puglia, Bottalico esclusa dall’assegnazione...

Dopo 46 giorni dall’apertura delle verifiche, l’Ufficio elettorale della Corte d’Appello...
- 9 Gennaio 2026
Politica

Sanità, è scontro sulle liste d’attesa...

È scontro sulla sanità pugliese e sulle misure annunciate dal presidente...
- 9 Gennaio 2026