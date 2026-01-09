VENERDì, 09 GENNAIO 2026
Trovata una donna morta in una cisterna nel Tarantino

Nella campagna di Martina Franca

Pubblicato da: redazione | Ven, 9 Gennaio 2026 - 10:41
118 ambulanza
  • 56 sec

Il cadavere di una donna è stato individuato nelle campagne al confine tra Martina Franca e Alberobello, all’interno di una cisterna situata lungo la strada provinciale 58. La segnalazione ha fatto scattare l’immediato arrivo dei soccorsi. Pur valutando tutte le ipotesi, gli investigatori al momento non escludono che la donna possa essersi suicidata.
I vigili del fuoco sono intervenuti per le operazioni di recupero, rese complesse dalla profondità della cisterna. È stato necessario l’impiego di una squadra di sommozzatori, che ha operato in supporto al personale di terra. Le attività sono state condotte con personale dei comandi di Taranto e Brindisi, operanti in coordinamento per garantire la messa in sicurezza dell’area e il recupero della salma.

