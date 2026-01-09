Una giovane donna di 25 anni è morta nella serata di ieri nella sua abitazione di Lama, borgata alla periferia di Taranto. La ragazza aveva partorito da pochi giorni il suo primo figlio. Secondo quanto ricostruito, la 25enne sarebbe stata colta da un improvviso malore. A dare l’allarme è stato il marito. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, senza però riuscire a salvarla: la donna è deceduta prima del trasferimento in ospedale.

Dalle prime informazioni, il decesso sarebbe riconducibile a cause naturali, ma non viene esclusa l’ipotesi di complicanze legate al periodo post partum. La vicenda è ora all’attenzione della Procura di Taranto. Il pubblico ministero di turno, Remo Epifani, sta valutando se disporre l’autopsia per chiarire con precisione le cause della morte; al momento non è stata ancora presa una decisione. Dall’Asl si apprende che la giovane aveva partorito il 24 dicembre scorso all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Durante la degenza le era stata effettuata una trasfusione di sangue, ma non erano emerse criticità. La donna era stata dimessa il 28 dicembre.

Foto repertorio