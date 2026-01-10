SABATO, 10 GENNAIO 2026
Vertice con Decaro sulle emergenze della sanità: nei pronto soccorso mancano 116 unità

Nelle prossime settimane il presidente, con il dipartimento Salute e l’ARESS convocherà un incontro con tutti i soggetti coinvolti,

Pubblicato da: redazione | Sab, 10 Gennaio 2026 - 17:44
Il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro ha incontrato, in prima mattinata, in Regione, i tecnici della sanità per un approfondimento sulla situazione dei Pronto soccorso in Puglia.
In questa prima fase il presidente Decaro ha richiesto un approfondimento sui dati necessari ad analizzare il sistema, dagli accessi al fabbisogno di personale dei presìdi.

Sui 37 Pronto soccorso in Puglia, è stata riscontrata una mancanza di medici rispetto alla dotazione organica pari a 116 unità a causa della nota carenza nazionale di medici specializzati in chirurgia d’accettazione e d’urgenza. Per quanto riguarda gli accessi, l’ultimo dato consolidato fa registrare 1.142.448 accessi di cui il 18% tramite servizio di 118 e l’82% con mezzo proprio.
Tra gli accessi registrati, l’80% circa riguarda codici bianchi (non urgenti), verdi (urgenze minori) e azzurri (differibili).
Il 20% si divide tra codici arancioni (urgenti) 18% e rossi (emergenze) 2%.

Nelle prossime settimane il presidente Decaro, con il dipartimento Salute e l’ARESS convocherà un incontro con tutti i soggetti coinvolti, utile a individuare le priorità su cui sarà possibile intervenire nelle more di una riorganizzazione complessiva finalizzata ad aumentare l’efficienza e l’efficacia del sistema nell’interessa della salute dei cittadini.

