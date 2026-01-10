Emergenza freddo a Bari, ampliati i posti nei dormitori cittadini

Per fronteggiare il perdurare delle basse temperature, il sindaco di Bari Vito Leccese ha firmato un’ordinanza che dispone l’ampliamento dei posti disponibili nei dormitori cittadini per l’accoglienza delle persone senza dimora, attiva da questa notte e fino alle ore 8 di domenica 12 gennaio.
Ai posti già garantiti in ampliamento dalle strutture di Andromeda (5 posti) e Caritas (16 posti), si aggiungono ulteriori 11 posti presso Villa Ata, per un totale di 32 posti letto aggiuntivi attivati nell’ambito del Piano cittadino per l’emergenza freddo.
L’intervento rientra nel piano operativo coordinato di azioni di welfare promosso dall’assessorato al Welfare, in collaborazione con la rete cittadina e territoriale socio-sanitaria, per tutelare le persone più fragili e vulnerabili durante il periodo invernale.
Restano inoltre operativi il Pronto intervento sociale h24 e le Unità di strada, a supporto delle situazioni di maggiore criticità.