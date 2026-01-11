Bari, ripreso il cantiere in via Argiro: lavori nei primi tre isolati

Riprendono i lavori per il restyling di via Argiro. Nel primo isolato (lato corso Vittorio Emanuele) è stata montata la recinzione ed ora il cantiere procederà all’inizio dell’isolato e solo in seguito sulle fasce laterali. Per quanto riguarda l’isolato successivo, domani terminerà la rimozione delle basole sulla fascia centrale e già da ieri si è cominciato con il getto di cemento (che proseguirà la prossima settimana) e con il posizionamento delle piastre per totem pubblicitario presente.

Nel terzo isolato i lavori dei sottoservizi sono terminati. Si sta procedendo alla rimozione delle occupazioni di suolo pubblico. Da domani inizieranno i lavori di realizzazioni delle fasce dove scorre la rete di raccolta di acqua piovana e gli alvaretti.