I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

La rubrica settimanale con i fatti più importanti della settimana appena trascorsa

Pubblicato da: redazione | Sab, 10 Gennaio 2026 - 13:24
copertina giusta
  • 12 sec

Le tragedie sulle strade di Puglia  con vittime giovanissime. Inizia l’era Decaro alla presidenza della Regione Puglia. Apre il nuovo cantiere del Brt nel Libertà tra i disagi. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.

Domenica 4 gennaio. Tragedia a Bari, muoiono due ragazzi in un incidente stradale

Drammatico incidente sulla complanare della SS100: due giovani perdono la vita

Lunedì 5 gennaio. I messaggi di addio ad Andrea, morto nell’incidente stradale domenica

“Meraviglioso e diligente”: l’istituto Marconi ricorda Andrea, deceduto ieri nell’incidente di Mungivacca

Martedì 6 gennaio. Tragedia a Foggia, muore 25enne

Tragedia a Foggia, pedone travolto e ucciso da un’auto

Mercoledì 7 gennaio. Inizia l’era Decaro alla presidenza della Regione Puglia

Puglia, inizia il mandato in Regione di Antonio Decaro: “Sarò il presidente di tutti, ma non per tutti”

Giovedì 8 gennaio. Apre il nuovo cantiere del Brt, ma tanti i disagi

Cantiere Brt a Bari, asfaltata corsia sottovia Giuseppe Filippo: “Ma il traffico è in tilt”

Venerdì 9 gennaio. Intrecci tra mafia  e politica, chieste 24 condanne

Mafia e politica a Bari, chieste 24 condanne: pene fino a 20 anni

Sabato 10 gennaio. Tanta paura per un’auto contromano sull’autostrada

Bari, auto contromano sull’autostrada: patente revocata

