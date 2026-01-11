I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

Le tragedie sulle strade di Puglia con vittime giovanissime. Inizia l’era Decaro alla presidenza della Regione Puglia. Apre il nuovo cantiere del Brt nel Libertà tra i disagi. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.
Domenica 4 gennaio. Tragedia a Bari, muoiono due ragazzi in un incidente stradale
Drammatico incidente sulla complanare della SS100: due giovani perdono la vita
Lunedì 5 gennaio. I messaggi di addio ad Andrea, morto nell’incidente stradale domenica
“Meraviglioso e diligente”: l’istituto Marconi ricorda Andrea, deceduto ieri nell’incidente di Mungivacca
Martedì 6 gennaio. Tragedia a Foggia, muore 25enne
Mercoledì 7 gennaio. Inizia l’era Decaro alla presidenza della Regione Puglia
Puglia, inizia il mandato in Regione di Antonio Decaro: “Sarò il presidente di tutti, ma non per tutti”
Giovedì 8 gennaio. Apre il nuovo cantiere del Brt, ma tanti i disagi
Cantiere Brt a Bari, asfaltata corsia sottovia Giuseppe Filippo: “Ma il traffico è in tilt”
Venerdì 9 gennaio. Intrecci tra mafia e politica, chieste 24 condanne
Mafia e politica a Bari, chieste 24 condanne: pene fino a 20 anni
Sabato 10 gennaio. Tanta paura per un’auto contromano sull’autostrada