Conversano: Piazza Aldo Moro rinasce dopo 5 anni

Il giorno dell’Epifania a Conversano ha avuto il sapore delle occasioni speciali, quelle che restano nella memoria collettiva. Tra curiosità, sorrisi e una partecipazione sentita, cittadini e autorità si sono ritrovati nel cuore della città per riscoprire uno spazio che, da sempre, scandisce la vita urbana: Piazza Aldo Moro, conosciuta da generazioni come Piazza Carmine.

L’inaugurazione della piazza rinnovata segna la fine di un’attesa l﻿unga anni e la restituzione alla comunità di uno dei luoghi più simbolici del centro cittadino. Un percorso iniziato nell’aprile del 2020, quando la giunta guidata dall’allora sindaco Pasquale Loiacono diede il via all’iter di riqualificazione. Dopo una fase di revisione del progetto e l’accesso ai fondi del PNRR, è stato l’attuale sindaco Giuseppe Lovascio a consegnare ufficialmente il nuovo spazio alla città.

Il volto della piazza è cambiato in modo evidente. La nuova pavimentazione e il ridisegno delle superfici rendono l’area più accogliente e fruibile, soprattutto per i pedoni. L’illuminazione moderna accompagna le ore serali, mentre la fontana diventa un elemento centrale, capace di dare identità e ritmo allo spazio. Particolare cura è stata dedicata anche alle prospettive storiche: lo spostamento di alcune alberature consente oggi uno sguardo continuo dall’arco di via Di Vagno fino alla Chiesa del Carmine, restituendo profondità e armonia all’intero asse urbano.

Durante la cerimonia, il sindaco Lovascio ha condiviso l’emozione del momento con parole che hanno richiamato il senso di appartenenza e di responsabilità collettiva: “È una bellissima soddisfazione vedere così tanta gente. Uno snodo centrale della nostra città oggi diventa davvero una piazza. Un’opera che la comunità aspettava da sempre, luogo d’incontro e di aggregazione. Spero che questo lavoro porti tanto bene, contribuisca a creare il clima giusto e migliori la qualità della vita della nostra città. Questa piazza è di tutti: rispettiamola e abbiámone cura”.

A rendere ancora più solenne l’inaugurazione è stata la benedizione del vescovo, S.E. Monsignor Giuseppe Favale, che ha affidato il nuovo spazio a una preghiera semplice e carica di significato: “Un’invocazione al Signore perché benedica questo luogo e tutti coloro che vi converranno”.

La cerimonia si è svolta in un clima di festa, accompagnata dalle note della Banda Conversano Schirinzi “Ligonzo”. A margine, la premiazione dell’XI edizione del concorso “Presepe in Famiglia – Città di Conversano”, promosso dalla Pro Loco Conversano APS, ha rafforzato il legame tra la piazza, le tradizioni locali e la partecipazione civica.

Con la riapertura di Piazza Aldo Moro si chiude una fase complessa e si apre una nuova stagione per il centro di Conversano. Non solo un intervento urbanistico, ma un luogo restituito alla quotidianità dei cittadini, pensato per l’incontro, la socialità e la vita condivisa, nel segno della storia e con uno sguardo rivolto al futuro.