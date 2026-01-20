In Puglia arrivano i Pooh. Un concerto per festeggiare i 60 anni di carriera

Il 20 agosto 2026 la Puglia si prepara ad accogliere uno degli eventi musicali più attesi dell’estate: i POOH arrivano a Fasano per un concerto-evento nella straordinaria cornice del Parco Archeologico di Egnazia, nell’ambito della rassegna Egnazia Kepos Sound, con la collaborazione del Comune di Fasano.

Un appuntamento speciale che unisce musica e territorio, dove la storia millenaria di uno dei luoghi simbolo della regione farà da scenario alle canzoni che hanno segnato intere generazioni, regalando al pubblico una notte d’estate carica di emozioni sotto le stelle.

La tappa di Fasano rientra in “POOH 60 – La Nostra Storia – Estate”, il tour estivo che celebra i sessant’anni di carriera di una band che ha scritto pagine fondamentali della musica italiana. Sessant’anni di storia, di musica e di emozioni che si traducono in oltre 100 milioni di copie vendute in tutto il mondo, numeri che raccontano un legame profondo e duraturo con il pubblico, capace di attraversare il tempo e le generazioni.

Il sessantesimo anniversario dei POOH rappresenta uno degli eventi musicali più importanti e celebrati di sempre, un traguardo che continua a rinnovarsi anche grazie al forte rapporto con i territori che ospitano il tour. Dopo il grande ritorno dal vivo nei palasport italiani, la band porta la propria musica anche nelle location all’aperto più suggestive, offrendo alla Puglia e al pubblico del Sud un’occasione unica per vivere dal vivo una storia che è diventata patrimonio collettivo.

Un’estate di musica e condivisione che trova a Fasano e a Egnazia un contesto ideale, capace di esaltare il valore culturale ed emozionale dell’evento. Un concerto pensato per il pubblico pugliese e per tutti coloro che sceglieranno il territorio come meta estiva, unendo spettacolo, memoria e bellezza paesaggistica in un’esperienza irripetibile.

I biglietti per il concerto di Fasano di “POOH 60 – La Nostra Storia – Estate” saranno disponibili su TicketOne a partire dalle ore 14:00 di mercoledì 21 gennaio 2026.

Un appuntamento da vivere dal vivo, in un luogo da ricordare, per un’estate da cantare insieme.

Foto Facebook