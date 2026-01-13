MARTEDì, 13 GENNAIO 2026
Cabtutela.it
86,464 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,464 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

A Bari si fermano i taxi : “Uno sciopero contro i consumatori”

Così il Codacons boccia la protesta indetta per oggi dalle sigle sindacali dei tassisti: "Ancora una volta la categoria dimostra di essere una lobby"

Pubblicato da: redazione | Mar, 13 Gennaio 2026 - 18:07
sciopero taxi
  • 15 sec

Uno sciopero contro i consumatori. Così il Codacons boccia la protesta indetta per oggi dalle sigle sindacali dei tassisti.

Ancora una volta la categoria dei taxi dimostra di essere una lobby che vuole stabilire le regole unicamente a proprio vantaggio, usando il paravento degli utenti per portare avanti le proprie rivendicazioni – spiega il Codacons – La verità è che si vuole ostacolare ogni forma di concorrenza in favore dei consumatori, impedendo l’ingresso di nuovi operatori e il rilascio di nuove licenze, che porterebbero a maggiore scelta per gli utenti e ad una riduzione delle tariffe nel settore a tutto vantaggio della collettività e del mercato.

A differenza di altri Paesi anche meno sviluppati, In Italia il comparto del trasporto pubblico non di linea è fermo al Medioevo, e questo perché i governi di ogni schieramento hanno sempre ceduto alle pressioni dei tassisti che, finora, hanno dettato legge nel nostro Paese – conclude l’associazione.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Scuola e Università

Riscaldamento nelle scuole superiori: riunione tecnica...

Prosegue l’attività della Città Metropolitana di Bari finalizzata al monitoraggio degli...
- 13 Gennaio 2026
Attualità

A Bari si fermano i taxi...

Uno sciopero contro i consumatori. Così il Codacons boccia la protesta...
- 13 Gennaio 2026
Dalla città

Bari, lavori per potenziare rete elettrica...

Da lunedì 19 gennaio prenderanno il via i lavori di E-Distribuzione...
- 13 Gennaio 2026
Dalla città

Bari, tornano i bus in via...

Dal prossimo 19 gennaio Amtab ripristinerà il transito dei bus e...
- 13 Gennaio 2026