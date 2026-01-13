Scuola, aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027: boom di accessi

A partire da oggi e fino al 14 febbraio 2026 sono aperte le iscrizioni alle prime classi per l’anno scolastico 2026/2027. Boom di accessi sulla piattaforma Unica del Ministeto dell’Istruzione e del Merito dove già dalle 9 di questa mattina sono molte le famiglie in attesa di riuscire a presentare la domanda per il primo e il secondo ciclo di istruzione.

Le iscrizioni si effettuano accedendo all’indirizzo https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni utilizzando credenziali digitali SPID, CIE, CNS o eIDAS. La procedura telematica riguarda anche i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e le scuole paritarie che hanno scelto di aderire al sistema online. Restano invece escluse dalla modalità digitale le iscrizioni alla scuola dell’infanzia, quelle degli istituti situati in Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano, oltre ad alcuni percorsi specifici indicati annualmente dal Ministero: in questi casi le domande devono essere presentate in forma cartacea direttamente alle segreterie scolastiche.

All’interno della piattaforma Unica sono disponibili strumenti informativi e di orientamento, tra cui la sezione “Cerca la tua scuola”, oltre a servizi dedicati agli studenti della scuola secondaria di primo grado e alle loro famiglie. Tra le novità figura anche “What’s Next: l’orientamento nel Metaverso”, pensato per supportare la scelta del percorso formativo successivo. Per l’anno scolastico 2026/2027 è inoltre possibile iscriversi ai percorsi quadriennali degli istituti tecnici e professionali e ai percorsi innovativi del Liceo del Made in Italy, inseriti nella filiera formativa tecnologico-professionale. Le iscrizioni alle prime classi interessano complessivamente 1.342.504 studenti. Ulteriori informazioni sono disponibili sui siti istituzionali del Ministero e sulla piattaforma Unica.