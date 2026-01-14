Bari, una favola per raccontare la migrazione: al Kismet in scena “C’era una volta l’Africa”

Una storia di migrazione raccontata come una favola per il pubblico più giovane. Domenica 18 gennaio, alle ore 18, al Teatro Kismet di Bari andrà in scena “C’era una volta l’Africa”, nuovo appuntamento della stagione Famiglie a teatro. Lo spettacolo, tratto dalle storie di Bakary Diaby, porta sul palcoscenico il viaggio del piccolo Bakary dalle terre africane all’Europa, trasformando un’esperienza di vita reale in un racconto poetico e accessibile ai bambini. Scritto da Stefania Marrone e Cosimo Severo della Bottega degli Apocrifi, lo spettacolo segue le avventure di “un bambino sempre affamato”, che cresce fino a non trovare più spazio nel suo villaggio e decide di cercare una nuova strada.

Attraverso animazioni evocative curate da Giovanni Antonio Salvemini, il racconto affronta il tema della migrazione e dell’incontro con una cultura diversa, che con il tempo smette di essere estranea e diventa parte della propria identità. Un viaggio simbolico che richiama quello affrontato ogni giorno da migliaia di persone. Lo spettacolo è inserito nella programmazione della stagione Famiglie a teatro 2025/2026, con la direzione artistica di Teresa Ludovico e Gianni Forte per Teatri di Bari – Teatro della Città di Rilevante Interesse Culturale.

I biglietti partono da 7,50 euro e sono disponibili al botteghino del Teatro Kismet, in strada San Giorgio Martire 22F, online e nei punti vendita del circuito Vivaticket. Con la Kid(s)met card, ritirabile gratuitamente, è possibile acquistare i biglietti a metà prezzo. Sono previsti anche mini abbonamenti da quattro e otto ingressi. La stagione Rinascenza è organizzata da Teatri di Bari con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Bari.