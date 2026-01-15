A Mola al via i lavori per il nuovo sottopasso pedonale: “Ricucirà due zone della città”

Al via, ieri, mercoledì 14 gennaio 2026, i lavori per la realizzazione del sottopasso pedonale di via Matteotti a Mola di Bari. Ad annunciare l’avvio dell’importante opera pubblica che servirà a riconnettere due significative aree della città un punto stampa a cui hanno partecipato il sindaco di Mola di Bari Giuseppe Colonna, il Direttore Operativo Infrastrutture Bari RFI (Gruppo FS) Giuseppe Macchia e il consigliere della Regione Puglia Francesco Paolicelli.

Il nuovo sottopasso pedonale collegherà via della Libertà e via Matteotti con via San Sabino e via Russolillo. Sia la progettazione che la realizzazione sono a cura di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS). L’opera è finanziata dal Comune di Mola di Bari con un investimento di circa 3 milioni di euro di cui 1,8 milioni con fondi regionali. Il nuovo sottopasso pedonale sarà realizzato in cemento armato e dotato di scale e rampe per disabili. Sarà dotato, inoltre, di percorsi tattili per utenti ipovedenti, impianto di illuminazione e un impianto di videosorveglianza. Le scale e le rampe disabili saranno dotate di un sistema di copertura in acciaio e vetro. Nell’ambito dell’intervento saranno realizzati sistemi di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche. Il termine dei lavori è stimato entro il 2026.

“Oltre all’infrastruttura e all’importanza strategica di questo intervento per la mobilità cittadina – ha commentato il sindaco Colonna – si potrà toccare con mano il miglioramento della vita delle persone che abitano questa comunità. Undici anni fa la città è stata divisa in due, oggi ricuciamo due parti importanti della città, collegando al resto del tessuto urbano una zona che vedrà nelle prossime settimane anche l’inaugurazione di ulteriori servizi come la Casa di Comunità, l’Ambulatorio di Neuropsichiatria Infantile e la Biblioteca Comunale. Questo è il risultato di un percorso di squadra. Mi sento di ringraziare la Regione Puglia, RFI e tutta l’amministrazione comunale per il raggiungimento di questo traguardo che è un punto di partenza, frutto di una grande collaborazione istituzionale”.

“L’intervento – ha precisato il direttore Macchia – prevede una fase iniziale che partirà da subito con alcune opere propedeutiche per poi avviare la realizzazione del sottopasso. Contiamo di completare l’intervento entro l’anno: è l’obiettivo che ci siamo dati con il Comune di Mola di Bari”.

“Si tratta di un lavoro che ha interessato la Regione Puglia in un percorso importante – ha concluso il consigliere regionale Paolicelli – Con questo sottopasso ricolleghiamo una strada importante di Mola al resto della città. Questo è quello che serve: una collaborazione significativa tra enti che porta i suoi frutti”.