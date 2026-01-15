Ai Global Education Awards 2025-26, riconoscimento internazionale per il «Panetti-Pitagora» di Bari

Bari conquista ancora una volta il palcoscenico internazionale dell’istruzione grazie all’Istituto Tecnico Tecnologico «Panetti-Pitagora». L’istituto è stato protagonista ai Global Education Awards 2025-26 di Dubai, portando a casa un riconoscimento prestigioso che celebra l’innovazione didattica e la passione dei suoi docenti.

A distinguersi sono stati due insegnanti, Antonio Curci e Maria Raspatelli, fondatori della media company scolastica “Radio Panetti”, premiati rispettivamente come «Leader pedagogico» e «Docente ispiratrice dell’anno». Il loro lavoro testimonia come la scuola possa diventare un laboratorio di idee e creatività, capace di superare i confini nazionali e di trasformare l’insegnamento in esperienza viva e concreta per gli studenti.

Il sindaco metropolitano Vito Leccese ha espresso il suo encomio, sottolineando come Bari possa rappresentare un centro di un nuovo umanesimo pedagogico. «Antonio Curci e Maria Raspatelli hanno dimostrato che lo studente può essere il motore di una rivoluzione culturale», ha dichiarato. Un riconoscimento va anche alla dirigente scolastica, che con la sua guida ha valorizzato il talento dei docenti e creato un ambiente in cui innovazione, passione e responsabilità educativa camminano insieme.

Il merito dei premiati, secondo il sindaco, è quello di trasformare le aule in spazi dove la libertà di pensiero e la curiosità diventano strumenti concreti di crescita. Un esempio di leadership scolastica che non attende riforme dall’alto, ma costruisce ogni giorno il futuro degli studenti, preparandoli a sfidare le complessità del mondo contemporaneo.