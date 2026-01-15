GIOVEDì, 15 GENNAIO 2026
Cabtutela.it
86,501 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,501 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, in manette due baresi per tentato omicidio e omicidio in carcere: i dettagli dell’operazione – VIDEO

Dietro il tentativo di impiccarsi di un detenuto c'erano i due arrestati e dietro invece l'omicidio di un 65enne, in carcere per aver ammazzato la moglie, c'era uno solo dei due arrestati

Pubblicato da: redazione | Gio, 15 Gennaio 2026 - 10:50
rossi
  • 2 min

Questa mattina, la Polizia di Stato su richiesta di questa Procura della Repubblica ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Bari, nei confronti di due soggetti, un 24enne e un 45enne baresi, ritenuti entrambi autori di un tentato omicidio mentre solo il secondo di un omicidio, commessi nel carcere di Bari a ottobre del 2024.

In particolare, nella tarda serata del 19 ottobre 2024, gli agenti della Polizia Penitenziaria intervenivano in una cella della Casa Circondariale di Bari, per un tentativo di impiccamento da parte di un detenuto 28enne, di origine salentina, rinvenendolo nel bagno della cella che condivideva con altre persone. Dopodiché, il 22 ottobre, nella stessa cella, si verificava il decesso, per riferito impiccamento, del detenuto Giuseppe LACARPIA. Le successive indagini svolte da personale della Squadra Mobile coordinate da questa Procura hanno consentito di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti facendo emergere che, in realtà, i due eventi non erano atti di autolesionismo, ma si trattava di azioni compiute dai due indagati, al tempo compagni di cella delle vittime.

Per il 24enne presunto autore del tentato omicidio e attualmente detenuto per altra causa, il G.I.P. di Bari ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Per il 45enne complice del tentato omicidio e responsabile dell’omicidio di Giuseppe LACARPIA, anch’egli attualmente detenuto per altra causa, è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

Lacarpia era stato arrestato per aver ucciso la moglie Maria Arcangela Turturo: il 65enne di Gravina di Puglia finì in carcere il 6 ottobre del 2024 con l’accusa di omicidio premeditato, aggravato dalla crudeltà: prima avrebbe tentato di dare fuoco alla moglie mentre la donna si trovava in macchina, poi l’avrebbe uccisa a mani nude. Fu trovato morto la notte tra il 22 e il 23 ottobre del 2024 nella sua cella del carcere di Bari e l’ipotesi fu quella del suicidio. La figlia commentò con emoticon festanti, sui social, la notizia della sua morte.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cronaca

Rapina in un ristorante a Canosa,...

Al fine di garantire una presenza sempre più capillare della Polizia...
- 15 Gennaio 2026
Segnalato da voi

Bari, danneggiato il busto in memoria...

E' stato danneggiato il busto in memoria di Nicola I Petrovic',...
- 15 Gennaio 2026
Politica

Referendum sulla giustizia, presentato il comitato...

Presentato a Bari stamattina il comitato territoriale referendario BARE-SI’. Lo hanno...
- 15 Gennaio 2026
Attualità

Colpo di scena della Cassazione: “L’ex...

La Corte di Cassazione ha annullato, senza rinvio, i provvedimenti cautelari...
- 15 Gennaio 2026