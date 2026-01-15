GIOVEDì, 15 GENNAIO 2026
Giunta regionale, Emiliano sarà un consigliere del presidente

Per lui non ci sarà un posto da assessore

Pubblicato da: redazione | Gio, 15 Gennaio 2026 - 20:36
Decaro Emiliano
  • 57 sec

Per l’ex presidente Michele Emiliano non ci sarebbe un posto da assessore nella Giunta regionale pugliese, ma da consigliere del presidente. Sarebbe questo – da quanto si apprende – l’esito di un colloquio tra lo stesso Emiliano e il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, avvenuto nel pomeriggio di oggi e preceduto da una telefonata tra i due nella serata di ieri. Solo dopo l’accettazione formale dell’incarico, Emiliano potrà chiedere al Csm l’aspettativa dalla Magistratura. Ieri il presidente della Regione, aveva firmato il decreto di riorganizzazione del modello Maia 2.0, riducendo da 21 a 9 i consiglieri del presidente, 5 politici e 4 tecnici. Emiliano, dunque, dovrebbe occupare uno dei 9 posti disponibili. La presentazione della giunta potrebbe arrivare in settimana.

