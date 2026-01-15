Intorno alle ore 20.30 di ieri sera i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Ruvo di Puglia a causa di un incendio dovuto a cause in corso di verifica. Una squadra di vigili del fuoco ha estinto le fiamme e portato all’esterno in sicurezza alcune bombole di gpl presenti. Di queste ultime poi, è stata bruciata la parte residua di gas in torcia dal nucleo dei vigili del fuoco lpg light. Il soccorso si è chiuso intorno all’una, l’abitazione è stata inibita per successivi accertamenti e si registra un residente ustionato, sui due presenti al momento dell’ incidente.
Incendio in una casa nel Barese: una persiona ustionata
Intervenuti i vigili del fuoco
