Lavori Brt a Bari, primo step terminato in corso Vittorio Veneto: visibile la corsia rossa

Procedono i lavori per la realizzazione del Brt in corso Vittorio Veneto tra via Emanuele Orlando e via Brigata Regina. Sono state ultimate le due corsi direzione sul lato sinistro quindi si procede speditamente nell’altra direzione. I primi dettagli dell’opera rivelano l’asfalto tendente al rosso, per individuare la corsia dedicata al nuovo sistema di trasporto. Le “corsie rosso BRT” si riferiscono al sistema di Bus Rapid Transit (BRT) di Bari, dove la Linea Rossa è una delle quattro linee previste, dedicata a percorsi specifici che attraversano zone chiave come il lungomare e il quartiere Japigia, con corsie dedicate che spesso saranno colorate di rosso per identificarle chiaramente e garantire velocità ed efficienza al trasporto pubblico.