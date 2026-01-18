DOMENICA, 18 GENNAIO 2026
Bari, al pediatrico bimbo dona fegato e cornee: “Esempio di grande generosità”

Il gesto del piccolo offre speranza ad altre persone, la storia dal Giovanni XXIII

Pubblicato da: redazione | Dom, 18 Gennaio 2026 - 12:10
giovanni XXIII
  • 2 min

All’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari un bambino di 11 anni, affetto fin dalla nascita da una grave patologia congenita, ha donato fegato e cornee, consentendo di offrire una concreta possibilità di cura ad altri pazienti in lista per il trapianto.

Il percorso clinico del piccolo è stato seguito per anni da un’équipe multidisciplinare che ha accompagnato il bambino e la sua famiglia in tutte le fasi della malattia, garantendo assistenza medica e supporto psicologico. La direzione strategica dell’Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico di Bari ha espresso cordoglio e vicinanza ai familiari, ringraziando i genitori per la scelta di trasformare un evento drammatico in un gesto di solidarietà e speranza.

Le operazioni di prelievo sono state coordinate dal Centro regionale trapianti, con il coinvolgimento delle équipe di anestesisti pediatrici, neurologi, nefrologi e psicologi. Medici e operatori sanitari del reparto hanno affidato a una lettera il ricordo del bambino, seguito per oltre un decennio nei reparti di Nefrologia, Dialisi e Urologia pediatrica. Nel testo viene ricordato il lungo percorso di cure, gli interventi chirurgici e i numerosi ricoveri che hanno segnato la sua infanzia, ma anche il carattere solare e la passione per il calcio e per il Milan, che portava con sé durante i controlli ambulatoriali. Secondo quanto riferito dall’ospedale, la decisione della famiglia di autorizzare la donazione è maturata con la volontà di “dare un senso” alla perdita, permettendo ad altre persone di continuare a vivere grazie agli organi del bambino. Un gesto che, sottolineano i sanitari, rappresenta un esempio di grande generosità e responsabilità civile.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
