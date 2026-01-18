Cucina, ricchi di sali minerali e alleati della salute: in tavola i lupini

Ricchi di sali minerali, fibre e proteine vegetali, oggi in tavola portiamo i lupini, piccoli legumi spesso sottovalutati ma dalle grandi potenzialità nutrizionali. Consumati da secoli soprattutto come snack o durante gli aperitivi, i lupini sono in realtà un alimento completo, capace di coniugare gusto, semplicità e benessere. Dietro la loro forma minuta si nasconde infatti un concentrato di proprietà utili per l’organismo.

I lupini sono i semi della pianta Lupinus, appartenente alla famiglia delle Fabaceae, originaria delle regioni orientali ma da tempo diffusa anche nel bacino del Mediterraneo. Tra le loro principali virtù spicca l’elevato contenuto di proteine vegetali, che li rende particolarmente adatti a chi segue un’alimentazione vegetariana o vegana, o a chi desidera ridurre il consumo di carne. Se abbinati a cereali, contribuiscono a fornire un apporto proteico di ottima qualità, completo dal punto di vista nutrizionale.

Non meno importante è la presenza di fibre, in particolare solubili, che favoriscono la salute intestinale, aiutano a regolare l’assorbimento degli zuccheri e contribuiscono al controllo del colesterolo. I lupini contengono anche grassi buoni, soprattutto omega 3 e omega 6, preziosi alleati del cuore. A questo si aggiunge un interessante profilo minerale: potassio, calcio, fosforo e ferro sono presenti in buone quantità, insieme alle vitamine del gruppo B, fondamentali per il metabolismo e il sistema nervoso.

Grazie a questa combinazione, i lupini risultano utili nel mantenere stabili i livelli glicemici, sostenere la salute cardiovascolare e contribuire al benessere di ossa e muscoli. Secondo un’antica tradizione popolare, consumarli senza sale e con la buccia aiuterebbe anche a depurare l’intestino e a fornire energia duratura durante la giornata. Un rimedio della nonna che, al di là delle credenze, trova riscontro nelle reali proprietà di questo legume così semplice e nutriente. Ecco due ricette semplici e gustose per portare i lupini in tavola in modo diverso dal solito.

Polpette di lupini e menta

Sgusciate circa 300 grammi di lupini, eliminando con cura la pellicina esterna. Trasferiteli in un mixer e frullateli fino a ottenere una purea compatta. Versate il composto in una ciotola e aggiungete un uovo, formaggio grattugiato (parmigiano e pecorino in proporzione a piacere), un pizzico di sale, menta fresca tritata e circa 40 grammi di pangrattato. Mescolate bene fino a ottenere un impasto lavorabile, quindi formate delle polpette. Potete friggerle in olio caldo fino a doratura oppure cuocerle in forno a 180 gradi per circa 10–12 minuti, girandole a metà cottura.

Crema di lupini, olive e noci

Pulite circa 200 grammi di lupini eliminando la buccia. Inseriteli in un mixer insieme a un bicchiere di latte di soia, un cucchiaio raso di aceto di mele, 15 olive nere denocciolate e 6 gherigli di noce. Frullate il tutto fino a ottenere una crema liscia e omogenea. Lasciatela riposare in frigorifero per almeno un’ora prima di servirla. È ideale spalmata su bruschette, accompagnata da pomodorini freschi, basilico e un filo di olio extravergine d’oliva.