Bari, al via i lavori sulla rete elettrica in corso Vittorio Emanuele: disagi al traffico

A partire da oggi, corso Vittorio Emanuele sarà interessato dall’intervento di E-Distribuzione (società del gruppo Enel che gestisce la rete cittadina a Bari) nell’ambito del progetto “Resilienza Climatica”. Notevoli sono i disagi al traffico complice anche la pioggia

L’intervento prevede, nello specifico, la realizzazione di quattro nuove linee di Media Tensione, che andranno a potenziare il grado di magliatura della rete elettrica dell’intera città di Bari, a partire dal centro storio e dal quartiere murattiano, con l’obiettivo di ridurre le interruzioni straordinarie e migliorare la qualità del servizio elettrico.

Pertanto, è in pubblicazione l’ordinanza dirigenziale con cui la ripartizione IVOP, a partire da lunedì 19 gennaio, dispone l’istituzione del restringimento della carreggiata, con divieto di sosta ambo i lati su Corso Vittorio Emanuele II, dalle ore 7.30 alle ore 18.30, per consentire l’esecuzione dei lavori di scavo.

Sebbene l’ordinanza riguardi l’intero tratto stradale oggetto di intervento e il periodo complessivo in cui l’intervento stesso sarà realizzato e ultimato (entro il prossimo 30 aprile), è bene precisare che la ditta incaricata lavorerà su singoli tratti del corso, nei quali, volta per volta, i divieti saranno indicati attraverso l’installazione di apposita segnaletica verticale, con l’obiettivo di mitigare l’impatto del cantiere e minimizzare i disagi per la circolazione.

Per tutti gli aggiornamenti, si ricorda che è attivo il call center comunale dedicato alle attività di informazione sui cantieri attivi e/o in fase di attivazione sul territorio cittadino. Il nuovo servizio, avviato per garantire ai cittadini informazioni tempestive e capillari in merito ai diversi interventi di trasformazione urbana in corso, è operativo al numero 080 5772399 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 14 alle 17, e il sabato dalle 9 alle 13.