Bari, danni al murale sul bar a Pane e pomodoro: ha preso fuoco un cartone di un senzatetto

Per cause in corso di accertamento, il cartone usato da un senzatetto che si rifugiava vicino al bar chiuso in Pane e pomodoro ha preso fuoco. Le fiamme hanno danneggiato il murale realizzato nei mesi scorsi. A Pane e pomodoro, con la chiusura della stagione balneare, la situazione però sta sfuggendo dalle mani. Manca la manutenzione, ci sono cumuli di sabbia che rendono inaccessibile l’ingresso e ci sono anche senzatetto che utilizzano il vecchio bar come rifugio. Il comitato di residenti chiede una maggiore presenza del Comune sia per i controlli sia per la manutenzione. “Finita la stagione – spiega Ottavio Di Gregorio, rappresentante del comitato – la spiaggia è stata abbandonata. Chiediamo una messa in sicurezza di tutta la zona, perché la spiaggia continua ad essere frequentata dai baresi, dagli sportivi, dalle famiglie e così non si può andare avanti”.