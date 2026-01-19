LUNEDì, 19 GENNAIO 2026
Bari, danni al murale sul bar a Pane e pomodoro: ha preso fuoco un cartone di un senzatetto

Il comitato chiede una maggiore manutenzione e più controlli

Pubblicato da: redazione | Lun, 19 Gennaio 2026 - 10:20
WhatsApp Image 2026-01-19 at 09.50.04
  • 10 sec

Per cause in corso di accertamento, il cartone usato da un senzatetto che si rifugiava vicino al bar chiuso in Pane e pomodoro ha preso fuoco. Le fiamme hanno danneggiato il murale realizzato nei mesi scorsi. A Pane e pomodoro, con la chiusura della stagione balneare, la situazione però sta sfuggendo dalle mani. Manca la manutenzione, ci sono cumuli di sabbia che rendono inaccessibile l’ingresso e ci sono anche senzatetto che utilizzano il vecchio bar come rifugio. Il comitato di residenti chiede una maggiore presenza del Comune sia per i controlli sia per la manutenzione. “Finita la stagione – spiega Ottavio Di Gregorio, rappresentante del comitato – la spiaggia è stata abbandonata. Chiediamo una messa in sicurezza di tutta la zona, perché la spiaggia continua ad essere frequentata dai baresi, dagli sportivi, dalle famiglie e così non si può andare avanti”.

