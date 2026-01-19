LUNEDì, 19 GENNAIO 2026
Bari, nuova vita per i campetti intitolati a Michele Fazio: ecco il progetto

Se ne occuperà Deloitte, i dettagli

Pubblicato da: redazione | Lun, 19 Gennaio 2026 - 14:27
19-01-26 presentata la riqualifcazione dei campetti intitolati a Miche Fazio grazie alla sponsorizzazione di Deloitte_render
  • 2 min

È stato presentato questa mattina a Palazzo di Città il progetto di riqualificazione dei campi di calcetto intitolati a Michele Fazio, a Bari vecchia, che sarà realizzato grazie a un accordo di sponsorizzazione tra Deloitte e il Comune di Bari.

All’incontro hanno partecipato il sindaco Vito Leccese, l’assessore alla Cura del Territorio Domenico Scaramuzzi, l’Operate Leader di Deloitte Italia Claudio Lusa e, in collegamento, il CEO di Deloitte Italia Fabio Pompei. Presenti anche Pinuccio e Lella Fazio, genitori di Michele, don Angelo Cassano per l’associazione Libera, Michele Cassano, presidente de “I Custodi della Bellezza”, e il consigliere comunale Antonio Bozzo.

L’intervento, del valore complessivo di oltre 100mila euro, prevede la rimozione del manto erboso usurato, la realizzazione di un nuovo sottofondo e tappeto di gioco, l’installazione di nuove recinzioni e il potenziamento dell’impianto di pubblica illuminazione. L’obiettivo è restituire alla città spazi pienamente funzionali per la pratica sportiva amatoriale e dilettantistica nell’area di lungomare Imperatore Augusto. Secondo quanto spiegato dall’amministrazione comunale, l’iniziativa rientra in un più ampio programma di collaborazione tra pubblico e privato finalizzato alla valorizzazione degli spazi urbani e alla promozione dello sport come strumento di inclusione sociale, in particolare per i giovani del centro storico.

Nel corso della presentazione, i rappresentanti di Deloitte hanno sottolineato il valore dell’investimento sul territorio pugliese, mentre i familiari di Michele Fazio e le associazioni presenti hanno evidenziato il significato simbolico dei campetti, nati come segno di riscatto e memoria per la comunità di Bari vecchia. I lavori partiranno a breve e consentiranno il completamento della riqualificazione di un’area che, negli ultimi anni, aveva registrato condizioni di degrado e limitata fruibilità.

