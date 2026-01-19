Bari, nel 2025 meno multe ma più incidenti stradali: oltre 4mila in un anno. Dieci i morti

È stato presentato questo pomeriggio, nell’auditorium Sala Ianni del Comando della Polizia locale di Bari, il report delle attività svolte dal Corpo nel corso del 2025. L’incontro si è svolto in occasione della cerimonia di consegna degli encomi al personale che si è distinto in operazioni di servizio, alla presenza del sindaco Vito Leccese, dell’assessore alla Vivibilità urbana e Protezione civile Carla Palone, delle presidenti dei Municipi e del comandante Michele Palumbo.

Il report traccia un bilancio di un anno definito “particolarmente impegnativo”. Dai dati emerge un calo di circa il 10% delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada rispetto al 2024, a fronte però di un aumento degli incidenti: nel 2025 sono stati rilevati 4.230 sinistri, con 30 casi con prognosi riservata e 10 decessi. Il comandante Palumbo ha sottolineato l’intensificazione dei controlli sulla sicurezza stradale e sull’autotrasporto, con 146 giornate di verifiche congiunte con la Motorizzazione civile, che hanno portato al ritiro di 78 patenti e alla contestazione di 791 violazioni a mezzi pesanti. In ambito serale e notturno, sono stati controllati oltre 31mila veicoli e conducenti.

Ampio spazio anche all’attività di polizia giudiziaria. Nel corso dell’anno sono state arrestate 27 persone per reati che vanno dallo spaccio ai reati contro la pubblica amministrazione, e denunciate centinaia di persone per guida in stato di ebbrezza, occupazioni abusive di alloggi popolari, gestione illecita dei rifiuti e violazioni in materia di sicurezza nei locali pubblici. Ventuno gli alloggi popolari restituiti alla disponibilità comunale dopo occupazioni abusive.

Sul fronte del degrado urbano, il nucleo specializzato ha contestato oltre mille violazioni per conferimento irregolare dei rifiuti e abbandono su strada, oltre a decine di sanzioni per mancata pulizia di fondi e utilizzo di sacchi non conformi. Nel corso della cerimonia sono stati consegnati 44 encomi agli agenti distintisi in tredici operazioni, tra cui interventi di soccorso a persone in pericolo, contrasto allo spaccio, indagini su truffe informatiche e attività contro l’abusivismo e le discariche illegali.

Il sindaco Leccese e l’assessora Palone hanno ringraziato il personale per il presidio costante del territorio e per l’impegno in tema di sicurezza, legalità e contrasto alle violenze, anche in ambito familiare. Il Corpo di Polizia locale di Bari, guidato dal 2018 dal dirigente generale Michele Palumbo, conta attualmente 609 unità, di cui 31 dipendenti amministrativi. Il report completo delle attività 2025 sarà pubblicato sul sito ufficiale della Polizia locale. Domani, in occasione della ricorrenza di San Sebastiano, patrono delle Polizie locali, è in programma alle 9.30 la messa solenne nella Cattedrale di San Sabino, con il tradizionale schieramento dei mezzi in piazza dell’Odegitria.