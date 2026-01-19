LUNEDì, 19 GENNAIO 2026
Cabtutela.it
86,609 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,609 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Da Rutigliano al mondo: il mago Di Carlo conquista il Merlin Award

“Portare il nome del mio paese su un palcoscenico internazionale è un orgoglio immenso”

Pubblicato da: redazione | Lun, 19 Gennaio 2026 - 15:46
Domenico Di Carlo
  • 2 min

C’è chi impara a far sparire le carte e chi, con pazienza e talento, riesce a far emergere un sogno fino a trasformarlo in realtà. È quello che è accaduto a Domenico Di Carlo, mago e illusionista originario di Rutigliano, che ha conquistato uno dei riconoscimenti più ambiti nel mondo della magia internazionale: il Merlin Award, premio considerato una sorta di “Oscar” per gli artisti dell’illusione.

Un traguardo importante, arrivato al termine di un percorso lungo e tutt’altro che semplice. Anni di studio, allenamento quotidiano, palcoscenici affrontati con emozione e, spesso, anche con fatica. Dietro le luci dello spettacolo ci sono stati sacrifici, delusioni e momenti di scoraggiamento, superati però da una determinazione che non ha mai lasciato spazio alla rinuncia. La passione per la magia, coltivata con costanza, ha fatto il resto.

Nonostante i viaggi e le esperienze vissute lontano dalla Puglia, il legame con Rutigliano non si è mai spezzato. È proprio lì che Di Carlo ha mosso i primi passi, è lì che ha iniziato a immaginare un futuro fatto di spettacoli e stupore. Portare oggi il nome del suo paese e della sua terra su un palcoscenico internazionale rappresenta per lui un motivo di orgoglio che va oltre il successo personale.

Il Merlin Award diventa così anche un messaggio: dimostra che il talento non ha confini geografici e che anche da una piccola comunità possono nascere storie capaci di attraversare il mondo. Serve crederci, insistere, accettare le difficoltà come parte del viaggio e continuare a inseguire ciò che si ama fare.

Il pensiero finale di Domenico Di Carlo va a chi lo ha sostenuto in questo cammino, a chi ha creduto in lui quando i risultati sembravano lontani. E soprattutto a chi oggi sogna, magari in silenzio, un futuro diverso: non smettere mai di provarci. Perché, a volte, la magia più grande è proprio quella di trasformare un sogno in realtà.﻿

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Primo Piano

Auto contro bus sulla provinciale tra...

Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate...
- 19 Gennaio 2026
Salute e Medicina

Hpv: il vaccino potrebbe prevenire 3mila...

Il vaccino per l’Hpv potrebbe prevenire quasi tremila morti l’anno in...
- 19 Gennaio 2026
Attualità

Saldi anticipati, Fismo Confesercenti Levante: “Calo...

«La situazione non è più sostenibile: i saldi così come sono...
- 19 Gennaio 2026
Attualità

Da Rutigliano al mondo: il mago...

C’è chi impara a far sparire le carte e chi, con...
- 19 Gennaio 2026