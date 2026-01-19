Sicurezza, Leccese scrive ai sindaci: “Riforma polizie locali investimento strategico”

In vista della ricorrenza di San Sebastiano, patrono delle Polizie municipali, in programma domani 20 gennaio, il sindaco di Bari e delegato Anci alla Sicurezza e Legalità, Vito Leccese, ha inviato una lettera ai sindaci italiani per sottolineare il ruolo delle Polizie locali e la necessità di una riforma della legge quadro, che quest’anno compie 40 anni.

Nel messaggio, Leccese evidenzia che Anci ha presentato al ministero dell’Interno le proposte per un nuovo Patto nazionale per la sicurezza delle città, all’interno del quale la riforma della normativa sulle Polizie locali viene indicata come un passaggio centrale. Secondo il primo cittadino barese, l’aggiornamento della legge rappresenta “un investimento strategico sulla sicurezza delle nostre città” più che un semplice intervento legislativo.

Richiamando i dati dell’ultimo Rapporto nazionale Anci, Leccese ha ricordato l’attività svolta dai Corpi sul territorio: oltre 108mila controlli coordinati legati alla gestione dei sistemi di videosorveglianza, allo sgombero di edifici occupati abusivamente e al contrasto del degrado urbano, dello spaccio di stupefacenti e del disagio giovanile. A questi si aggiungono più di 14mila accertamenti in materia urbanistica ed edilizia, oltre 210mila in ambito ambientale e circa 200mila nel settore del commercio.

Sul fronte della polizia stradale, il delegato Anci ha ricordato che le Polizie locali coprono oltre il 65% dei sinistri stradali rilevati in Italia e che le attività di educazione stradale hanno coinvolto più di 2.700 scuole. Citata anche l’azione sul daspo urbano, con oltre 4.800 provvedimenti di allontanamento elevati dalle Polizie locali e più di 3.800 daspo emessi dai questori. Nel concludere la sua comunicazione, Leccese ha rivolto un ringraziamento, a nome dell’Anci, “alle donne e agli uomini delle Polizie Locali che ogni giorno, con professionalità e spirito di servizio, operano per garantire sicurezza e legalità nei territori”.