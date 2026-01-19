LUNEDì, 19 GENNAIO 2026
Mondo della moda in lutto: è morto lo stilista Valentino

Aveva 93 anni

Pubblicato da: redazione | Lun, 19 Gennaio 2026 - 18:30
Valentino Garavani
  • 46 sec

Il mondo della moda piange la scomparsa di una leggenda. Valentino Garavani, lo stilista che ha segnato un’epoca con la sua eleganza e la sua visione raffinata, è morto oggi all’età di 93 anni nella sua residenza romana, circondato dall’affetto dei familiari. La notizia è stata confermata dalla fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, che ricordano una vita dedicata alla bellezza e all’arte del vestire.

Valentino non era solo un nome, ma un simbolo del lusso italiano riconosciuto in tutto il mondo. Le sue creazioni hanno attraversato decenni, vestendo donne celebri e portando il suo stile unico sulle passerelle internazionali. La sua eredità va oltre gli abiti: ha lasciato un’impronta indelebile nella cultura del fashion, trasformando ogni sfilata in un’esperienza e ogni capo in un’opera d’arte.

Per rendere omaggio alla sua figura, sarà allestita una camera ardente presso PM23, in Piazza Mignanelli 23 a Roma, mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio, dalle 11 alle 18. I funerali si terranno venerdì 23 gennaio alle 11 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica. Saranno giorni in cui amici, colleghi e appassionati di moda potranno ricordare un uomo che ha saputo trasformare la sua passione in un’icona senza tempo, lasciando un segno indelebile nella storia dello stile.

