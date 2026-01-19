LUNEDì, 19 GENNAIO 2026
Giallo nel Foggiano: cadavere trovato sulla strada statale 16

Il cadavere non presenta segni di violenza

Pubblicato da: redazione | Lun, 19 Gennaio 2026 - 12:32
polizia
  • 2 sec

Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato questa mattina lungo la statale 16 all’altezza del comune di Serracapriola in provincia di Foggia. Sul posto stanno operando gli uomini delle forze dell’ordine, l’Anas e il 118. Il cadavere non presenta segni di violenza.

Come comunicato in un primo momento dall’Anas, si era pensato che l’uomo fosse stato investito ma da successivi accertamenti sta emergendo la possibilità che possa essere stato colpito da un pesante cavo elettrico. Tra le varie ipotesi al vaglio degli inquirenti – a quanto si apprende – anche la possibilità che stesse rubando dei cavi in rame. Poco distante sarebbe stata ritrovata un’auto che potrebbe essere quella con cui si è recato sul posto. Indagini sono in corso per accertare la dinamica dell’accaduto.

