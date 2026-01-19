LUNEDì, 19 GENNAIO 2026
Cabtutela.it
86,609 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,609 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Incidente stradale ad Altamura, domani i funerali di Antonio e Cecilia Bigi

Il sindaco: "Siamo sconvolti"

Pubblicato da: redazione | Lun, 19 Gennaio 2026 - 16:46
Foto Facebook
  • 10 sec

Altamura è in lutto. “Apprendo con sgomento che nell’incidente sulla strada provinciale 41 Altamura Laterza sono morti due ragazzi della nostra città, fratello e sorella –  ha scritto ieri il sindaco Antonio Petronella  – la notizia sconvolge tutti. Non ci sono parole adeguate per esprimere il cordoglio e la vicinanza alla famiglia Bigi a cui sono rivolti i nostri pensieri e l’abbraccio della comunità. Interpretando il sentimento collettivo della città, proclamerò il lutto cittadino nel giorno dei funerali”, conclude. I funerali di Antonio e Cecilia si terranno nella giornata di domani. E’ ancora grave, ma in vita, il terzo passeggero, Domenico Ostuni. In un primo momento si erano diffuse voci sulla sua morte, ma il sindaco – che aveva dato inizialmente la notizia – ha precisato che farà luce per comprendere “chi si diverte a mettere in giro false informazioni”.

Foto Facebook

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Primo Piano

Auto contro bus sulla provinciale tra...

Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate...
- 19 Gennaio 2026
Salute e Medicina

Hpv: il vaccino potrebbe prevenire 3mila...

Il vaccino per l’Hpv potrebbe prevenire quasi tremila morti l’anno in...
- 19 Gennaio 2026
Attualità

Saldi anticipati, Fismo Confesercenti Levante: “Calo...

«La situazione non è più sostenibile: i saldi così come sono...
- 19 Gennaio 2026
Attualità

Da Rutigliano al mondo: il mago...

C’è chi impara a far sparire le carte e chi, con...
- 19 Gennaio 2026