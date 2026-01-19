Incidente stradale ad Altamura, domani i funerali di Antonio e Cecilia Bigi

Altamura è in lutto. “Apprendo con sgomento che nell’incidente sulla strada provinciale 41 Altamura Laterza sono morti due ragazzi della nostra città, fratello e sorella – ha scritto ieri il sindaco Antonio Petronella – la notizia sconvolge tutti. Non ci sono parole adeguate per esprimere il cordoglio e la vicinanza alla famiglia Bigi a cui sono rivolti i nostri pensieri e l’abbraccio della comunità. Interpretando il sentimento collettivo della città, proclamerò il lutto cittadino nel giorno dei funerali”, conclude. I funerali di Antonio e Cecilia si terranno nella giornata di domani. E’ ancora grave, ma in vita, il terzo passeggero, Domenico Ostuni. In un primo momento si erano diffuse voci sulla sua morte, ma il sindaco – che aveva dato inizialmente la notizia – ha precisato che farà luce per comprendere “chi si diverte a mettere in giro false informazioni”.

Foto Facebook