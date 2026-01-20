A14, chiusura notturna del tratto Trani–Molfetta per lavori alle barriere di sicurezza

Per consentire lo svolgimento di attività propedeutiche alla riqualifica dei cordoli delle barriere di sicurezza, sulla A14 Bologna–Taranto si rendono necessarie alcune limitazioni temporanee alla circolazione.

In particolare, il tratto compreso tra le stazioni di Trani e Molfetta, dal km 638,095 al km 652,4 in direzione Bari, sarà chiuso al traffico nelle seguenti fasce orarie:

dalle ore 22:00 di giovedì 22 gennaio 2026 alle ore 06:00 di venerdì 23 gennaio 2026 ;

; dalle ore 22:00 di venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 06:00 di sabato 24 gennaio 2026.

Contestualmente alla chiusura del tratto autostradale, sarà interdetta anche l’area di servizio “Dolmen di Bisceglie Ovest”, situata all’interno del segmento interessato. La circolazione sarà regolata secondo gli schemi di segnaletica F12 e F51.

Percorso alternativo

Per gli utenti provenienti da Pescara e diretti verso Bari, è consigliato il seguente itinerario alternativo:

uscita obbligatoria alla stazione di Trani ;

; prosecuzione sulla SP 238 di Altamura in direzione Trani;

in direzione Trani; immissione sulla SS16 Adriatica in direzione Bari;

in direzione Bari; proseguimento sulla SP 112 Molfetta–Terlizzi in direzione Terlizzi;

in direzione Terlizzi; rientro in autostrada A14 dalla stazione di Molfetta.

Si invitano gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a pianificare per tempo il proprio viaggio.