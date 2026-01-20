Xylella, trovato olivo infetto a Bitonto: “Emergenza da affrontare con responsabilità e interventi rapidi”

Senso di responsabilità, è quanto chiede Confagricoltura Bari-Bat dopo il ritrovamento di una pianta di olivo infetta da Xylella fastidiosa in agro di Bitonto. In seguito alla segnalazione, l’Assessorato regionale all’Agricoltura ha attivato i protocolli di monitoraggio e contenimento previsti.

A commentare l’intervento è il presidente dell’organizzazione, Massimiliano Del Core, che ha espresso apprezzamento per l’azione del neo assessore Donato Pentassuglia Paolicelli, sottolineando la necessità di mantenere alta l’attenzione. Secondo Del Core, il fatto che al momento si tratti di un caso isolato rappresenta un elemento rassicurante, ma non deve tradursi in un abbassamento della guardia.

Confagricoltura Bari-Bat evidenzia il ruolo svolto dall’Osservatorio fitosanitario regionale nella tutela del patrimonio olivicolo pugliese, ribadendo che prevenzione e rapidità di intervento restano le principali armi per contrastare l’emergenza. L’organizzazione accoglie positivamente il monitoraggio esteso e la ricostruzione catastale delle aree annunciate dalla Regione, ma chiede che alle misure operative si affianchi un sostegno concreto per le aziende agricole coinvolte, chiamate a fronteggiare danni economici e condizioni di incertezza. Sul fronte delle azioni di contenimento, Confagricoltura sottolinea come l’abbattimento delle piante infette e le strategie di eradicazione, pur dolorose, rappresentino allo stato attuale gli strumenti più efficaci per evitare un’ulteriore diffusione del batterio. L’organizzazione conferma infine la propria disponibilità a collaborare con le istituzioni regionali e a vigilare affinché il comparto primario riceva l’attenzione necessaria in una battaglia che coinvolge l’intero territorio.

Foto Cia