Allarme alcol tra i minori a Bari, il Comune incontra i gestori dei locali. “Si parlerà ai ragazzi anche nelle scuole”

Nell’ambito del percorso avviato per la costituzione dell’osservatorio cittadino per la promozione di un divertimento sano e per il contrasto del consumo di alcol tra i minori, oggi, negli uffici dell’assessorato Sviluppo economico, l’assessore Pietro Petruzzelli ha incontrato i gestori delle sale da ballo baresi per coinvolgerli nel progetto che intende sensibilizzare la comunità sulla prevenzione dei rischi legati al consumo precoce di alcol.

“Si è trattato di un incontro costruttivo – commenta Pietro Petruzzelli – nel corso del quale i presenti hanno dichiarato la propria disponibilità a partecipare al percorso promosso dall’amministrazione comunale e sollecitato da diverse famiglie baresi, preoccupate per le dimensioni del fenomeno.

I gestori delle sale da ballo sono figure chiave per il successo di questa iniziativa perché gestiscono locali regolarmente sottoposti ai controlli della commissione comunale di vigilanza sul pubblico spettacolo e rappresentano, per così dire, i nostri alleati naturali per garantire occasioni di divertimento in sicurezza ai più giovani, come pure ai turisti che scelgono di trascorrere qualche giorno nella nostra città.

Ho particolarmente apprezzato che, insieme ai loro dipendenti, si siano resi disponibili a portare nelle scuole cittadine una testimonianza privilegiata legata all’importanza del rispetto delle regole e a un’idea del divertimento che prescinda dal consumo di alcol e di droghe.

Abbiamo anche parlato dell’opportunità di pubblicare un elenco delle sale da ballo concessionarie dell’autorizzazione per il pubblico spettacolo che, dunque, possiedono tutti i requisiti di sicurezza previsti dall’attuale normativa: una sorta di “white list” utile anche per le famiglie.

Nei prossimi giorni conto di completare questo primo giro informale incontrando gli esercenti di pub e locali di ristorazione e i rappresentanti delle associazioni studentesche, che rappresentano il target principale dell’iniziativa; subito dopo convocheremo il primo incontro ufficiale dell’osservatorio, con l’obiettivo di costruire un percorso di prevenzione efficace, basato sulla collaborazione tra istituzioni, famiglie e territorio per incidere concretamente sulla cultura e sui comportamenti dei più giovani”.