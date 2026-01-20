Bari, uomo ucciso nel quartiere Carrassi: colpito da dieci coltellate. Fatale il colpo al cuore

Sono stati almeno dieci i fendenti che hanno colpito al torace e ucciso Amleto Magellano, il 39enne accoltellato sabato scorso a Bari mentre si trovava in via Montegrappa, nel quartiere Carrassi. Fatale sarebbe stato il colpo al cuore. È uno dei dettagli emersi dalla autopsia che è stata eseguita oggi nel Policlinico di Bari dal medico legale Biagio Solarino. La vittima sarebbe stata colpita con un’arma da taglio, che non è stata ancora trovata, forse al culmine di una accesa discussione. Soccorso, il 39enne è morto poco dopo il suo arrivo nel pronto soccorso del Policlinico barese. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri, coordinati dalla Procura di Bari, per ricostruire l’aggressione e identificare l’assassino.