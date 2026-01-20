MARTEDì, 20 GENNAIO 2026
Cabtutela.it
86,635 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,635 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, uomo ucciso nel quartiere Carrassi: colpito da dieci coltellate. Fatale il colpo al cuore

Amleto Magellano, il 39enne accoltellato sabato scorso

Pubblicato da: redazione | Mar, 20 Gennaio 2026 - 20:41
amleto magellano
  • 56 sec

Sono stati almeno dieci i fendenti che hanno colpito al torace e ucciso Amleto Magellano, il 39enne accoltellato sabato scorso a Bari mentre si trovava in via Montegrappa, nel quartiere Carrassi. Fatale sarebbe stato il colpo al cuore. È uno dei dettagli emersi dalla autopsia che è stata eseguita oggi nel Policlinico di Bari dal medico legale Biagio Solarino. La vittima sarebbe stata colpita con un’arma da taglio, che non è stata ancora trovata, forse al culmine di una accesa discussione. Soccorso, il 39enne è morto poco dopo il suo arrivo nel pronto soccorso del Policlinico barese. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri, coordinati dalla Procura di Bari, per ricostruire l’aggressione e identificare l’assassino.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Nazionale

Turismo: 2025 verso record di presenze...

Turismo straniero da record. Nel 2025 le presenze straniere in Italia...
- 20 Gennaio 2026
Dalla città

Bari, lavori via Argiro: in quattro...

"Il cantiere di via Argiro è la punta dell'iceberg di una...
- 20 Gennaio 2026
Primo Piano

Bari, uomo ucciso nel quartiere Carrassi:...

Sono stati almeno dieci i fendenti che hanno colpito al torace...
- 20 Gennaio 2026
Attualità

Un anno di Bar-n-out: il bar...

Ogni mattina, dietro il bancone del Bar-n-out, c’è chi sistema le...
- 20 Gennaio 2026