Sono stati almeno dieci i fendenti che hanno colpito al torace e ucciso Amleto Magellano, il 39enne accoltellato sabato scorso a Bari mentre si trovava in via Montegrappa, nel quartiere Carrassi. Fatale sarebbe stato il colpo al cuore. È uno dei dettagli emersi dalla autopsia che è stata eseguita oggi nel Policlinico di Bari dal medico legale Biagio Solarino. La vittima sarebbe stata colpita con un’arma da taglio, che non è stata ancora trovata, forse al culmine di una accesa discussione. Soccorso, il 39enne è morto poco dopo il suo arrivo nel pronto soccorso del Policlinico barese. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri, coordinati dalla Procura di Bari, per ricostruire l’aggressione e identificare l’assassino.
Bari, uomo ucciso nel quartiere Carrassi: colpito da dieci coltellate. Fatale il colpo al cuore
Amleto Magellano, il 39enne accoltellato sabato scorso
Turismo: 2025 verso record di presenze...
Turismo straniero da record. Nel 2025 le presenze straniere in Italia...
Bari, lavori via Argiro: in quattro...
"Il cantiere di via Argiro è la punta dell'iceberg di una...
Bari, uomo ucciso nel quartiere Carrassi:...
Sono stati almeno dieci i fendenti che hanno colpito al torace...
Un anno di Bar-n-out: il bar...
Ogni mattina, dietro il bancone del Bar-n-out, c’è chi sistema le...