Il sole fa spazio al forte vento. A partire dalla mezzanotte di ieri e per le successive 14 ore, dunque per tutta la giornata di oggi, su tutta la Puglia è prevista allerta gialla per maltempo. In particolare, secondo l’ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile, sono in arrivo venti forti orientali con raffiche di burrasca. Si raccomanda di prestare attenzione nei luoghi particolarmente critici o esposti.
Allerta maltempo in Puglia, in arrivo forte vento con raffiche di burrasca
Il bollettino della Protezione Civile
