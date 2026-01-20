Assalto bancomat nel Barese, forte boato nella notte. Indagini in corso

Un forte boato, avvertito intorno alle tre della notte, ha svegliato i residenti e dato l’allarme per un assalto con esplosivo a uno sportello bancomat. E’ accaduto a capurso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione, la deflagrazione sarebbe stata provocata da un ordigno artigianale del tipo “marmotta”, che ha causato ingenti danni all’edificio che ospita la filiale Unicredit. Nelle ore successive all’esplosione, gli operai sono rimasti al lavoro per la messa in sicurezza dell’area e della struttura. Sono in corso le indagini per ricostruire l’accaduto.

Foto Facebook