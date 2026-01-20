MARTEDì, 20 GENNAIO 2026
Cabtutela.it
86,616 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,616 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Assalto bancomat nel Barese, forte boato nella notte. Indagini in corso

Carabinieri e vigili del fuoco sul posto per mettere in sicurezza la zona

Pubblicato da: redazione | Mar, 20 Gennaio 2026 - 09:47
615455304_1243564947651040_647532888296605464_n
  • 50 sec

Un forte boato, avvertito intorno alle tre della notte, ha svegliato i residenti e dato l’allarme per un assalto con esplosivo a uno sportello bancomat. E’ accaduto a capurso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione, la deflagrazione sarebbe stata provocata da un ordigno artigianale del tipo “marmotta”, che ha causato ingenti danni all’edificio che ospita la filiale Unicredit. Nelle ore successive all’esplosione, gli operai sono rimasti al lavoro per la messa in sicurezza dell’area e della struttura. Sono in corso le indagini per ricostruire l’accaduto.

Foto Facebook

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cronaca

Bari, rubano smartphone a turisti in...

Due cittadini di nazionalità straniera, di 24 e 17 anni, sono...
- 20 Gennaio 2026
Dalla città

Cantiere Brt a Bari, al via...

Proseguono gli interventi per la realizzazione del sistema BRT – Bus...
- 20 Gennaio 2026
Dalla città

Incidente sulla provinciale per Adelfia, Acquaviva...

“Un dolore che ci lascia senza parole. Oggi Acquaviva è ferita”....
- 20 Gennaio 2026
Cronaca

Truffe agli anziani, smantellata organizzazione con...

È un’operazione di vasta portata, con risvolti anche in Puglia, quella...
- 20 Gennaio 2026