Bari, lavori via Argiro: in quattro mesi consegnato mezzo isolato. “Il cantiere delle bugie e dei ritardi”

L'accusa di Fratelli d'Italia

Pubblicato da: redazione | Mar, 20 Gennaio 2026 - 20:48
22-12-25 via Argiro primo isolato senza recinzioni
  • 54 sec

“Il cantiere di via Argiro è la punta dell’iceberg di una gestione fallimentare dei lavori pubblici da parte di questa amministrazione”, comincia così la denuncia dei Fratelli d’Italia sui lavori nel centro cittadino.

“Siamo solidali  – spiegano – con il Comitato di commercianti e residenti che oggi è venuto in Comune per ottenere risposte e apprendere che l’amministrazione ha avviato la risoluzione del contratto in danno dell’impresa per i ritardi nell’esecuzione delle opere, salvo poi ottenere rassicurazioni sul completamento dei lavori entro le scadenze previste. Sui primi due isolati  – chiariscono gli 0esponenti di Fratelli d’Italia – i tempi si sono allungati rispetto alla tabella di marcia annunciata a metà settembre con squilli di tromba, video e false promesse. In soli 4 mesi è stato consegnato appena mezzo isolato mentre sugli altri regna il caos. Nel frattempo le attività commerciali e i pubblici esercizi registrano il crollo degli incassi, e i cittadini sono costretti a subire pesanti disagi da un cantiere programmato male e gestito peggio. Ma per l’assessore ai lavori pubblici, Domenico Scaramuzzi, e il sindaco Leccese, evidentemente va tutto bene. Lo spiegassero alle decine di famiglie che stanno subendo le conseguenze di questo scellerato cantiere”. La nota è firmata da Antonella Lella – Coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia,  Antonio Ciaula – Capogruppo consiliare Fratelli d’Italia, Laurea De Marzo consigliere comunale FdI e Pino Viggiano consigliere comunale FdI.

