MERCOLEDì, 21 GENNAIO 2026
Cabtutela.it
86,651 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,651 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, il cantiere Brt avanza su via Veneto: modifiche alla viabilità

Si prosegue nel tratto tra via Brigata Regina e via Niccolò Pizzoli

Pubblicato da: redazione | Mer, 21 Gennaio 2026 - 07:59
lavori brt corso vittorio veneto
  • 26 sec

Nell’ambito dei lavori per la realizzazione del sistema BRT – Bus Rapid Transit, finanziato con fondi dell’Unione Europea “Next Generation” – Trasporto rapido di massa – Misura M2C2 – Investimento 4.2 del PNRR, è stata firmata una nuova ordinanza dirigenziale, per consentire la prosecuzione dei lavori in Corso Vittorio Veneto, nel tratto stradale compreso tra via Brigata Regina e via Niccolò Pizzoli.

Pertanto, da oggi e fino al giorno 21 febbraio 2026, sono istituiti i seguenti provvedimenti temporanei:

– restringimento di carreggiata a tutti i veicoli su Corso Vittorio Veneto, nel tratto stradale compreso tra via Brigata Regina e via Niccolò Pizzoli;

– divieto di fermata a tutti i veicoli su Corso Vittorio Veneto, ambo i lati, nel tratto stradale compreso tra via Brigata Regina e via Niccolò Pizzoli.

Dagli obblighi e divieti sono esclusi i veicoli al servizio dell’impresa esecutrice dei lavori e sue subappaltatrici, quelli delle Forze dell’ordine, dei vigili del fuoco e delle ambulanze durante l’espletamento del loro servizio e i veicoli di soccorso pubblico e d’emergenza.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cultura

Capitale Italiana della Cultura 2028: Gravina...

Gravina in Puglia è città finalista tra le 23 candidate a...
- 21 Gennaio 2026
Dalla città

Malatesta nominato presidente dell’Accademia delle Belle...

Rocky Malatesta nominato Presidente dell’Accademia di Belle Arti di Bari Con...
- 21 Gennaio 2026
Attualità

Cellamare, torna la “Sagra del cinghiale...

Sabato 24 gennaio, il Comune di Cellamare si trasforma nella capitale...
- 21 Gennaio 2026
Economia

Bari, il freddo fa schizzare i...

Il freddo intenso delle ultime settimane sta ridisegnando le dinamiche di...
- 21 Gennaio 2026