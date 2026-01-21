Bari, il cantiere Brt avanza su via Veneto: modifiche alla viabilità

Nell’ambito dei lavori per la realizzazione del sistema BRT – Bus Rapid Transit, finanziato con fondi dell’Unione Europea “Next Generation” – Trasporto rapido di massa – Misura M2C2 – Investimento 4.2 del PNRR, è stata firmata una nuova ordinanza dirigenziale, per consentire la prosecuzione dei lavori in Corso Vittorio Veneto, nel tratto stradale compreso tra via Brigata Regina e via Niccolò Pizzoli.

Pertanto, da oggi e fino al giorno 21 febbraio 2026, sono istituiti i seguenti provvedimenti temporanei:

– restringimento di carreggiata a tutti i veicoli su Corso Vittorio Veneto, nel tratto stradale compreso tra via Brigata Regina e via Niccolò Pizzoli;

– divieto di fermata a tutti i veicoli su Corso Vittorio Veneto, ambo i lati, nel tratto stradale compreso tra via Brigata Regina e via Niccolò Pizzoli.

Dagli obblighi e divieti sono esclusi i veicoli al servizio dell’impresa esecutrice dei lavori e sue subappaltatrici, quelli delle Forze dell’ordine, dei vigili del fuoco e delle ambulanze durante l’espletamento del loro servizio e i veicoli di soccorso pubblico e d’emergenza.