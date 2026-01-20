Un furgone adibito al trasporto della posta ha preso fuoco intorno alle 9.30 nella zona industriale di Modugno, mentre stava entrando nel centro di smistamento CNP. L’allarme ha fatto scattare l’intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco, che ha provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area. Non si registrano feriti. Restano in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’incendio.
Bari, paura nella zona industriale: furgone posta va in fiamme
Sul posto i vigili del fuoco
