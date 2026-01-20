MARTEDì, 20 GENNAIO 2026
Bari, rubano smartphone a turisti in piazza Umberto: due arresti

Coinvolto anche un minorenne

Pubblicato da: redazione | Mar, 20 Gennaio 2026 - 11:37
piazza umberto polizia
  • 26 sec

Due cittadini di nazionalità straniera, di 24 e 17 anni, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato con l’accusa di tentata rapina in concorso, aggravata dall’uso di un’arma. L’episodio è avvenuto nella serata di domenica 18 gennaio in piazza Umberto, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti nelle aree di maggiore afflusso.

Secondo la ricostruzione, gli agenti delle Volanti e della Sezione “Falchi” della Squadra Mobile sono intervenuti dopo la segnalazione di una rapina in strada. In via Sparano da Bari, i due indagati avrebbero aggredito due giovani turisti, minacciandoli con un bastone e riuscendo a sottrarre uno smartphone. L’azione non è stata portata a termine grazie al tempestivo intervento di una guardia giurata presente in zona, che ha fornito supporto agli operatori di polizia. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla vittima.

I due fermati sono stati condotti rispettivamente alla Casa circondariale e all’Istituto penale per minorenni. Le indagini proseguono: i procedimenti si trovano nella fase preliminare e le responsabilità degli indagati dovranno essere accertate nelle sedi giudiziarie competenti.

