Bari, Pinqua di Santa Rita: lavori conclusi al 65%. Presto aree verdi e un asilo nido

Nell’ambito del PINQuA Santa Rita, il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare, proseguono i lavori di riqualificazione urbana, affidati a Cobar e finanziati con 15 milioni di euro. Il programma contempla cinque ambiti di progetto: la mobilità sostenibile, compresi i parcheggi e percorsi sicuri per le utenze deboli, la realizzazione di un nuovo spazio pubblico a ridosso della cava di Maso, la creazione di un parco attrezzato in via Cascia, la realizzazione di un centro per l’infanzia e di un centro di educazione ambientale.

Nella giornata di ieri, l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi ha effettuato un sopralluogo per verificare l’andamento dei lavori, alla presenza della presidente del IV Municipio Maria Chiara Addabbo e dei consiglieri municipali. Il sopralluogo è stato anche occasione per incontrare i residenti e aggiornarli sul cronoprogramma.

“I lavori procedono speditamente e abbiamo completato circa il 65% delle lavorazioni previste dal programma – ha spiegato Scaramuzzi -. Considerando l’andamento dei cantieri, d’accordo con i tecnici comunali e l’impresa, laddove possibile contiamo di riaprire le aree pronte, anticipandone la consegna, per renderle fruibili da subito. Continueremo a seguire, passo dopo passo, l’avanzamento dei lavori che, ci tengo a ricordarlo, sono inseriti in un programma complesso e complessivo di rinascita del quartiere, che ne cambierà la storia, facendo nascere nuovi spazi di socialità, sport e aggregazione, luoghi dedicati all’infanzia e alle famiglie, percorsi di mobilità lenta per ciclisti e pedoni, aree sosta verdi, alberi e un grande parco”.

Tra gli interventi previsti nell’ambito della mobilità sostenibile, è in fase di realizzazione la nuova area a parcheggio green su Strada Lama del Duca, in posizione utile per servire gli edifici a destinazione residenziale limitrofi, oltre che la Parrocchia di Santa Rita e il parco attrezzato a ridosso della cava di Maso. Il parcheggio si sviluppa su una superficie pari a circa 2.880 metri quadri (comprensiva dei marciapiedi limitrofi su Strada Lama del Duca), garantendo la disponibilità di 60 stalli. A fine mese è prevista la realizzazione della corsia in asfalto nell’area a parcheggio e la piantumazione delle essenze arboree e arbustive. Sarà, inoltre, installato l’impianto di illuminazione, con lampioni autoalimentati a pannelli fotovoltaici.

Nel corso del sopralluogo, l’assessore si è recato anche nella nuova area fitness, in fase di realizzazione, con zona giochi e campetti da calcio e basket, che sorgeranno al posto dell’attuale area a parcheggio della chiesa. A fine cantiere, la strada che costeggia la Parrocchia di Santa Rita sarà percorribile solo da pedoni: sarà, però, realizzato un accesso in sicurezza, con rampa, da Strada Lama del Duca, per consentire il passaggio dei mezzi di manutenzione e dei pedoni. La sistemazione della viabilità si completerà con la nuova pista ciclabile, che si connette con la pista già esistente in Contrada Ferrigni e ricuce i nuovi spazi realizzati.

Nel PINQuA di Santa Rita, si ricorda che sono in fase di realizzazione ulteriori interventi, come di seguito indicato.

· Centro per l’infanzia, che comprende: costruzione di un fabbricato a un piano da destinare ad asilo nido, per un numero previsto di 60 bambini, con lattanti, semi-divezzi e divezzi suddivisi nelle unità didattiche e negli spazi relativi. Il fabbricato sarà innovativo per tipologia, flessibilità e prestazioni energetiche, con spazi didattici, aree per il riposo, servizi igienici, cucina e ambienti per il personale. È prevista un’ampia area esterna attrezzata e sicura per il gioco (514 metri quadri), composta da spazi coperti e aperti. L’edificio sarà realizzato con soluzioni costruttive e impiantistiche sostenibili: ventilazione meccanica controllata, climatizzazione, illuminazione a basso consumo e un impianto fotovoltaico in copertura.

· Centro di educazione ambientale, che prevede: costruzione di un fabbricato localizzato all’interno del parco attrezzato, composto da un impianto planimetrico articolato in differenti moduli/box, collegati da spazi serventi in prevalenza vetrati e sormontati da un grande elemento di copertura unificatore dei diversi spazi previsti nell’ambito del progetto architettonico redatto. È prevista, inoltre, la realizzazione degli spazi esterni di pertinenza e delle ampie zone d’ombra.

· Realizzazione di un parco attrezzato in via Cascia: per consentire la realizzazione di questo intervento, è stato demolito il fabbricato dell’Ex Mercato, in condizioni strutturali compromesse. Sarà realizzato un impianto di irrigazione per la cura delle aree verdi esistenti e di nuova realizzazione. Saranno piantumate nuove alberature e installati arredi, per favorire l’utilizzo pubblico del parco. La nuova area prevede percorsi in pavimentazione drenante e aree a verde in cui, a breve, saranno piantate nuove essenze arboree ed arbustive; inoltre, a ridosso dell’area è stata predisposta una massicciata per consentire la sosta delle auto nei pressi di via Cascia.